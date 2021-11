Feuerwehr Groitzsch: Nachbar rettet Wohnhaus bei Brand in Löbnitz-Bennewitz

Groitzsch/Löbnitz-Bennewitz

Das beherzte Eingreifen eines Nachbarn hat einer Familie in Löbnitz-Bennewitz vermutlich das Wohnhaus gerettet. Das hat der Groitzscher Stadtwehrleiter Mike Köhler nach einem Brand in dem Ortsteil erklärt. Aus bisher ungeklärter Ursache sei am Sonnabendmittag ein Feuer in einem Komposthaufen ausgebrochen. Es hatte bereits begonnen, auf das direkt angrenzende Wohnhaus überzugreifen.

Totalverlust des Hauses verhindert

Die Feuerwehren von Groitzsch, Gatzen, Michelwitz und Pegau wurden gegen 12.20 Uhr alarmiert. Laut Meldung der integrierten Regionalleitstelle Leipzig sollte es an einem Haus brennen. Beim Eintreffen konnte die Lage bestätigt werden, so Köhler. Der Einsatz des Nachbarn hatte aber schon dazu geführt, dass „wahrscheinlich der Totalverlust des Hauses verhindert“ wurde; die Bewohner selbst waren zum Brandausbruch nicht da.

Die hölzerne, wärmegedämmte Tafelbauweise aus DDR-Zeiten ist für Brandereignisse sehr anfällig, informierte der Stadtwehrleiter. Dort könnten sich die Flammen rasch ausbreiten. Die Feuerwehr, die mit rund 30 Kräften und sechs Fahrzeugen vor Ort anrückte, führte eine Restablöschung durch. 

In Löbnitz-Bennewitz hat ein Feuer, das auf einem Komposthaufen ausbrach, die Fassade eines Wohnhauses beschädigt. Quelle: Feuerwehr Groitzsch

Wärmebildkamera zur Kontrolle eingesetzt

Zudem wurden mit einer Wärmebildkamera der Dachbereich und auch die betreffenden Innenwände kontrolliert. Danach übergaben die Kameraden die Einsatzstelle an die Besitzer und die Polizei. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr abgearbeitet.

Die Polizei geht von einer Selbstentzündung in dem Komposthaufen der Größe ein mal zwei Meter aus, teilt eine Sprecherin der Direktion Leipzig mit. Personen seien nicht verletzt worden. Der Sachschaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.

