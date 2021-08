Feuerwehr Groitzsch bekommt neuen Gerätewagen Logistik

Groitzsch

Die Groitzscher Feuerwehr bekommt einen neuen Gerätewagen Logistik (GW-L1). Der rollt zwar erst frühestens Ende 2022 in der Schusterstadt an, stellte Bürgermeister Maik Kunze (CDU) in Aussicht. Doch schon jetzt mussten die Stadträte für die Finanzierung eine Umwidmung im Haushalt vornehmen. Die Gesamtkosten für das Fahrzeug belaufen sich auf rund 200 000 Euro. Dafür wurden Fördermittel beim Landkreis beantragt. Es wird mit 65 000 Euro Zuschuss gerechnet.

Fahr- und Ladebedingungen nicht zeitgemäß

Derzeit tut noch ein 34 Jahre alter Robur seinen Dienst für die Feuerwehr Groitzsch. Das Pritschenfahrzeug aus DDR-Produktion, ursprünglich gehörte es der Jugendfeuerwehr/Wasserwehr, wird rein für logistische Zwecke wie den Transport von Schläuchen, Pumpen, Hochwassermaterial und Notstromaggregaten eingesetzt.

Starkstrom-Gerät für Brunnen transportieren

Doch seine Monate sind gezählt, denn die Fahr- und Ladebedingungen sind längst nicht mehr zeitgemäß. Schon der Brandschutzbedarfsplan von 2016 hatte eine Ersatzbeschaffung für das in die Jahre gekommene Fahrzeug vorgeschrieben, heißt es im Ratsbeschluss. Hinzu komme eine neue Aufgabe im Zusammenhang mit den Löschwasserbrunnen in einigen Groitzscher Ortsteilen.

Um diese nutzen zu können, werde Starkstrom benötigt, der von leistungsstarken Notstromaggregate bereitgestellt werden müsse. Diese an den Ort des Geschehens zu transportieren, wird künftig der Gerätewagen Logistik übernehmen.

Gerätewagen wird in Großstolpen untergestellt

Untergestellt ist der Robur derzeit in einer angemieteten Gewerbehalle in Groitzsch, da im Gerätehaus kein Platz ist. Der Nachfolger GW-L1 bekommt seinen Stellplatz dann im neuen Gerätehaus der Ortsfeuerwehr Großstolpen. Danach könne der Robur in Rente gehen.

Von Kathrin Haase