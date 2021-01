Groitzsch

Ein verspätetes Weihnachtsgeschenk bekommen dieser Tage die aktiven Mitglieder aller sechs Groitzscher Feuerwehren. Einen Tag vor dem Fest traf im Gerätehaus der Schusterstadt, Altenburger Straße, die Lieferung der neuen, für jede Einsatzkraft maßgeschneiderten Schutzbekleidung ein. Dann lag sie zur Ausgabe bereit und ist auch von fünf Ortswehren schon abgeholt worden.

„Die Bekleidung ersetzt die alten Sachen aus dem Jahr 2005, die den heutigen Normen und Anforderungen nicht mehr entspricht“, erklärt Stadtwehrleiter Mike Köhler. „Dafür investierte die Stadt etwa 131 00 Euro, wobei der Freistaat und der Landkreis Leipzig insgesamt knapp 65 000 Euro beisteuerten.“

Arbeitsgruppe wählt neue Farbe aus

Nach einer europaweiten Ausschreibung hatte die Lützener Firma Genius Development & Sales, die eng mit dem tschechischen Hersteller Deva-FM zusammenarbeitet, im letzten Jahr den Zuschlag erhalten – es war das einzige Angebot gewesen. Künftig werden die Groitzscher Einsatzkräfte nicht mehr in dunkelblauer Schutzkleidung unterwegs sein, stattdessen präsentieren sich die Frauen und Männer jetzt in Sandfarben. Eine Arbeitsgruppe mit Teilnehmern von allen Einheiten hatte diesen Ton aus einer größeren Palette ausgewählt.

Zur Abholung seiner neuen Schutzkleidung kommt Matthias Kirmse (r.) mit Söhnchen Johann ins Gerätehaus. Stadtwehrleiter Mike Köhler hält noch die Handschuhe parat. Quelle: Olaf Becher

Sandfarben: Besser für Hygiene und Sicherheit

Die Vorteile liegen auf der Hand, so Köhler. So können beispielsweise festgesetzte Brandpartikel auf der Oberfläche der Einsatzkleidung früher erkannt und damit eine schnellere Reinigung in Auftrag gegeben werden. „Es geht da ja auch um Hygiene.“ Zudem ist die deutlich bessere Warnwirkung des hellen Oberstoffs im Straßenverkehr und an den Einsatzstellen ein wesentlicher Aspekt, die Unfallgefahr für die Kameraden zu minimieren. Dazu ziert ab sofort die Aufschrift „ Feuerwehr Groitzsch“ den Rücken der 108 Einsatzkräfte, was die Zusammengehörigkeit aller sechs Wehren optisch zeigen soll.

Spezialwesten und Schutzhandschuhe

Für die Leitungskräfte wie Gruppen-, Zugführer und Einsatzleiter sowie für die Atemschutzüberwachung wurden zusätzlich 29 Funktionswesten beschafft, um die Kennzeichnung der Akteure am Einsatzort zu verbessern. „Ein weiterer Glanzpunkt ist das integrierte Gurtsystem, welches zum Selbstretten und Rückhalten einen maßgeblichen Schutz bietet. Und ausreichend Multifunktionstaschen sind dabei. Passend dazu erhalten alle Einsatzkräfte neue Schutzhandschuhe“, freut sich Köhler über die Ausstattung.

Kameraden loben Tragekomfort

Natürlich wurden die neuen Sachen von den Groitzscher Brandschützern gleich anprobiert und für den ersten Einsatz im Spint deponiert. Das Fazit fiel einhellig positiv aus, fasst der Stadtwehrleiter zusammen. Neben den ganzen Sicherheitsfunktionen bietet die Kleidung einen deutlich verbesserten Tragekomfort. „Wir als Feuerwehr sehen die Neuanschaffung erneut als Wertschätzung der Stadtverwaltung und des Stadtrates für unsere ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Groitzsch sowie aller 29 Ortsteile“, lobt Köhler.

Die Rückenpartie aller Kameraden ziert nun der Schriftzug „Feuerwehr Groitzsch“. Quelle: Olaf Becher

Zwei neue Fahrzeuge erwartet

Dabei hat er schon im Blick, dass der Fuhrpark in diesem Jahr weiter aufgewertet werden soll. Nach den Bestellungen, die der Stadtrat im Dezember 2019 beschlossen hatte, erwarten die Floriansjünger in den nächsten Monaten die Auslieferung eines neuen Mannschaftstransporters (circa 68 000 Euro) sowie des Tanklöschfahrzeugs TLF 4000 (reichlich 360 000 Euro).

Corona: Versammlungen stehen in Frage

Noch in der Diskussion ist, wie in den nächsten Wochen mit den Jahreshauptversammlungen der Ortsfeuerwehren verfahren wird. „Die Gerätehäuser in den Dörfern könnten für die Corona-Abstände zu klein sein“, so Mike Köhler. „Vielleicht nutzen wir das Kulturhaus Großstolpen.“ Eine Wahl der Wehrleitung stehe nur in Hohendorf an. „Oder wir müssen alles in die zweite Jahreshälfte verschieben.“ Für die Gesamtversammlung im Rahmen der Stadtwehr hat der Chef gleich auf einen frühen Termin verzichtet.

Von Olaf Becher/okz