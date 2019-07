Groitzsch/Schnaudertrebnitz

Die Freiwillige Feuerwehr Groitzsch ist am Mittwochabend gegen 22 Uhr zu einem Rohrbruch in der Ortslage Schnaudertrebnitz alarmiert worden. Beim Eintreffen der Kameraden bestätigte sich die Lage. „Das aus der Asphaltschicht austretende Wasser drohte in einen angrenzenden Lichtschacht und dann in einen Keller zu laufen“, hat Pressesprecher Mike Köhler mitgeteilt.

Feuerwehr baute aus Sand einen provisorischen Wall

Die Einsatzkräfte bauten aus Sand einen provisorischen Wall, um zunächst das Haus zu schützen. Auf die Meldung der Groitzscher informierte die Integrierte Regionalleitstelle Leipzig den zuständigen Wasserversorger. Dessen Mitarbeiter konnte vor Ort das Wasser abstellen. Die Arbeit der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Kameraden ausgerückt war, war nach rund 30 Minuten beendet.

Von LVZ