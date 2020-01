Feuerwehr Kitzscher rückt zum „Waldbrand“ aus

Kitzscher

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr Kitzscher am Sonnabendnachmittag zum eigenen Gerätehaus ausgerückt. Dort loderten die Flammen meterhoch. Doch anstatt zum Feuerlöscher zu greifen, fachten die Einsatzkräfte das Feuer weiter an – mit Hilfe von ausgedienten Weihnachtsbäumen.

Mit dem traditionellen Hohenneujahrsfeuer sind die Kameraden und der Feuerwehrnachwuchs aus Kitzscher und Trages ins neue Jahr gestartet. Mit einem Appell machten sie vor Kitzschers Bürgermeister Maik Schramm deutlich, dass sie für kommende Einsätze gerüstet sind. „Wir sind gut aufgestellt“, erklärte Gemeindewehrleiter Marco Baaske. Und Schramm betonte, wie stolz er auf die Kameraden sei. Zudem nutzten Baaske und der Rathauschef den Appell, um mehrere Mitglieder in die aktive Truppe aufzunehmen.

Auch in Kitzscher ist es schon Tradition, alljährlich im Januar ausgediente Weihnachtsbäume zu verbrennen. Hier einige Foto-Impressionen vom Sonnabend.

Wenn auch nicht so viele Besucher zum Feuer kamen wie in den vergangenen Jahren, so suchten doch zahlreiche Zuschauer etwas wohlige Wärme. Denn am Nachmittag spielte das Wetter „Vom Winde verweht“, so dass sich selbst das Feuer an den Fackeln der Jugendwehr noch während des Appells verflüchtigte. Dennoch reichten ein paar wenige Funken, um aus den stattlichen Weihnachtsbäumen einen lodernden Baumhaufen zu machen.

Nicht jeder Besucher bringt auch den eigenen Baum mit

Zahlreiche Besucher wahrten allerdings einen sicheren Abstand zu Flammen und schwarzen Rauchwolken. Und so mancher nutzte den Nachmittag, auch ohne den eigenen Baum mitgebracht zu haben. „Wir haben einen Plastebaum“, sagte eine Besucherin.

Die Jugendwehr hatte die verantwortungsvolle Aufgabe, den Baumhaufen anzuzünden. Quelle: Julia Tonne

Und Sophie Schröter wollte ihren noch etwas zu Hause stehen lassen. „Der 4. Januar ist uns dann doch zu früh, um den Baum abzuschmücken und zu entsorgen“, sagte sie. Zumal der Sohnemann noch einige Geschenke darunter habe, die nach dem Spielen wieder unterm Baum landen würden.

Auch der Feuerwehrnachwuchs hatte nicht durchweg die eigenen Tannen mitgebracht. „Wir lassen unsern immer lange stehen“, erklärte Samantha, die seit zwei Jahren bei der Jugendwehr ist. Anders ist es bei Dominic. Der Zehnjährige hatte den heimischen Weihnachtsbaum im Feuer aufgehen lassen.

Von Julia Tonne