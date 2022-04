Feuerwehr Neukirchen feiert Jubiläum mit Feuerwerk und Maibaumsetzen

Neukirchen

Wenn Steffen Reichel wissen will, wie viele Leute er zum Einsatz schicken kann, schaut er auf seine App. Eine spezielle App. Denn damit hat der Leiter der Feuerwehr Neukirchen sofort den kompletten Überblick über die Einsatzstärke der Truppe. Die Zeiten, als bei den Brandschützern im heutigen Bornaer Ortsteil nur eine Handdruckspritze als Hilfsmittel zur Verfügung stand, sind vorbei.

Feier zum 101-jähriges Bestehen

Das war vor einem Jahrhundert. Exakt im Jahr 1921. Ein großes Fest zum Jubiläum war vor Jahresfrist wegen der Corona-Beschränkungen nicht möglich. Die Feuerwehr feiert deshalb jetzt ihr 101-jähriges Bestehen.

Pferde und Traktoren

Es waren zehn, zwölf Leute, die sich seinerzeit zum freiwilligen Brandschutz zusammenfanden, sagt Reichel. Zu dieser Zeit war es üblich, dass die Bauern im Ort bei Bränden ihre Pferde oder Traktoren zum Ziehen der Spritze zur Verfügung stellen mussten. Das erste motorisierte Einsatzfahrzeug war dann später ein Horch. Im Krieg, so der Feuerwehrchef, gab es viele Einsätze, nicht zuletzt wegen der Brikettfabrik im Ort. Und natürlich verloren auch Neukirchener Feuerwehrleute ihr Leben.

Die Stunde der Frauen

Nach dem Krieg schlug dann erstmals die Stunde der Frauen. Allerdings mit Einschränkungen, denn die waren vor allem im sogenannten vorbeugenden Brandschutz im Einsatz. Heißt: Sie kontrollierten, ob vor jedem Kacheloffen auch ein ordentliches Ofenblech angebracht war.

Heute ist das anders. Von den insgesamt 54 Feuerwehrleuten gehören 27 zur aktiven Wehr. „Zehn davon sind Frauen“, so Reichel. Weshalb er ohne Weiteres einen kompletten Löschzug nur mit Frauen zum Einsatz schicken kann. „Die machen alles wie die Männer.“

38 Einsätze im Vorjahr

38-mal mussten die Neukirchener Brandschützer im vergangenen Jahr zu Einsätzen ausrücken, vor allem bei Unfällen auf der Autobahn und auch zur Unterstützung in Borna. Weil aber ein Großteil der Feuerwehrleute berufstätig ist, schwankt die Einsatzbereitschaft naturgemäß. Die Neukirchener arbeiten aber als einzige Feuerwehr im Bornaer Stadtgebiet mit einer speziellen App. Deshalb hat Steffen Reichel in Echtzeit den Überblick, mit wie vielen Aktiven er im Alarm-Fall am Gerätehaus rechnen kann. Die App zeigt an, wer Neukirchen verlässt – und sei es auch nur, um im Kaufland seine Wochenendeinkäufe zu erledigen.

Wettkämpfe mit der Handdruckspritze

Dennoch sind die Zeiten der Handdruckspritze aus den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts nicht vollständig vorbei. Hin und wieder kommt das Gerät zum Einsatz, und zwar bei Wettkämpfen gegen Trupps mit vergleichbaren historischen Gerätschaften.

Feuerwerk zum Jubiläum

In dieser Woche stehen die Jubiläumsfeierlichkeiten an. Dazu wird ein großes Festzelt aufgebaut, in dem bei einer Festveranstaltung am Abend des 29. April auch Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) sowie Vertreter benachbarter Feuerwehren erwartet werden. Tags darauf ab 13 Uhr gibt es Kinderbelustigung mit Hüpfburg und Spielmobil, Kaffee und Kuchen. 18 Uhr folgt das Maibaumsetzen. Der Abend endet eine Stunde vor Mitternacht mit einem großen Feuerwerk.

Lesen Sie auch

Von Nikos Natsidis