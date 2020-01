Pegau

Zu einer speziellen Straßenreinigung ist die Pegauer Feuerwehr am Donnerstag gegen 13 Uhr alarmiert worden. Von der regennassen Bundesstraße 2 in Richtung Audigast war ein Pkw in den Straßengraben gerutscht. Dort war das Fahrzeug nur mit Hilfe eines Abschleppunternehmens herausgekommen, erfuhren die Kameraden vor Ort, wo Polizeibeamte warteten. Die Fahrbahn war dabei allerdings mit Schlamm verschmutzt worden.

Mit Hilfe eines C-Rohres am Wasserschlauch reinigten die Pegauer Kameraden den kurzen B-2-Abschnitt. Während der Arbeiten kam es zu einer kurzzeitigen Behinderung des Verkehrs. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

Die Polizei wertet das Geschehnis nicht als Unfall. Es habe ja weder Personen- noch Sachschäden gegeben, hieß es aus dem Revier Borna. Deshalb wurden auch keine Details registriert, sodass Informationen weder zum Auto noch zu Fahrer/Fahrerin gegeben werden können. Als die Feuerwehr eingetroffen war, waren der Pkw und das Abschleppunternehmen nicht mehr vor Ort gewesen.

Von LVZ