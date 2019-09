Pegau

Zu einen Tierrettungseinsatz ist die Pegauer Feuerwehr am Donnerstagmorgen ausgerückt. Aufmerksame Schüler hatten eine hilfelose Katze entdeckt, der ein Sturz in den Elstermühlgraben hinter dem Rathaus drohte. Sie informierten die Rettungsleitstelle Leipzig, die wiederum gegen 7.40 Uhr die Kameraden der Elsterstadt alarmierte, hat Wehrsprecher Ronny Wiesner mitgeteilt.

Die hilfelose Katze auf einem Stein am Rande des Elstermühlgrabens in Pegau. Quelle: Ronny Wiesner

Mittels einer Leiter stieg ein mit der Wathose bekleideter Feuerwehrmann hinunter in den Graben. Die Katze hockte auf einem Stein am Rande des Wassers. Ohne Widerstand ließ sie sich von dem Helfer retten. Er brachte sie in einer Plastekiste nach oben. Sobald das Tier sicheren Boden unter den Füßen hatten, machte es sich auf und davon.

Die Rettungsaktion. Quelle: Ronny Wiesner

Nach rund 30 Minuten war der Einsatz der neun Kameraden der Feuerwehr Pegau beendet.

Es war das zweite Ausrücken von Brandschützern der Elsterstadt für Tiere in diesem Jahr. Am 19. Januar waren Wiederauer Kameraden wegen eines festgefrorenen Schwanes an den Weiher im Ortsteil gerufen worden. Sie hatten aber den Einsatz abbrechen können, weil sich der Vogel selbst befreien konnte.

Der im Wiederauer Weiher festgefrorene Schwan hat sich selbst befreit. Quelle: Feuerwehr Stadt Pegau

Von okz