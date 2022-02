Feuerwehr Pegau zu brennenden Abfallbehältern gerufen – Anwohner schneller

Pegau

Am Montagnachmittag ist es aus bisher ungeklärten Gründen zum Brand von mehreren Abfallbehältern in der Pegauer Friedensstraße gekommen. Gegen 14.20 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, informiert der stellvertretende Ortswehrleiter Ronny Wiesner. Als die Pegauer Kameraden vor Ort eintrafen, hatten Anwohner schon mit mehreren Eimern Wasser das Feuer gelöscht. Die Brandschützer kontrollierten mit der Wärmebildkamera, ob es mögliche Glutnester gibt. Da aber keine Probleme auftraten, war der Einsatz nach rund 30 Minuten beendet, so Wiesner weiter. Insgesamt wurden fünf Abfallbehälter in Mitleidenschaft gezogen.

Von LVZ