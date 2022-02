Feuerwehr Regis-Breitingen wirft langjährigen Wehrleiter raus

Regis-Breitingen

Das gibt es äußert selten: Eine Kommune wirft ihren ehemaligen Wehrleiter aus der freiwilligen Feuerwehr. So ist es jetzt in Regis-Breitingen geschehen. Der ungewöhnliche Vorgang ereignete sich schon im Dezember. Aber erst jetzt ist er öffentlich geworden.

Denn der Mann, um den es geht, Karsten Jockisch, ist auch Mitglied des Stadtrates in Regis-Breitingen. Vor diesem Gremium brachte der 53-Jährige den Vorgang zur Sprache, der aus seiner Sicht auch eine politische Dimension hat. Weil die Begründung für seinen Rauswurf auf einer Äußerung basiere, die er als Abgeordneter (CDU) während einer Stadtratssitzung getätigt hatte.

Das war bereits im September des vergangenen Jahres. Im Zusammenhang mit der Kündigung eines Vertrages zwischen Neukieritzsch und Regis-Breitingen über gegenseitige Hilfeleistungen der Feuerwehren hatte Jockisch Abrechnungen der Stadt gegenüber der Gemeinde kritisiert.

Feuerwehr drängt Bürgermeister zum Handeln

Dazu muss man wissen, dass Jockisch seit 2018 in der Gemeindeverwaltung Neukieritzsch als Sachbearbeiter für Brandschutzangelegenheiten arbeitet. In dieser Position hat er auch mit den Kosten zu tun, die sich Kommunen für Feuerwehreinsätze gegenseitig in Rechnung stellen. Auf der Ratssitzung sprach er öffentlich von fehlerhaften Kostenbescheiden und überhöhten Abrechnungen, die Regis an Neukieritzsch geschickt hätte.

Das war offenbar zu viel für Mario Ruß, der seit 2019 Stadtwehrleiter in Regis-Breitingen ist. Sein Vorgänger war Karsten Jockisch gewesen, der seinem damaligen Stellvertreter in der vorgezogenen Wahl nach einem Zerwürfnis zwischen beiden unterlegen war. Nun äußerte sich Ruf einen Monat später an gleicher Stelle, er wies vor dem Stadtrat die Vorwürfe zurück. Zugleich drängte er offenbar Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) zum Handeln.

Dieser Einsatzleitwagen, mit dem Regis-Breitingen häufig Einsätze der Neukieritzscher Feuerwehr unterstützt hat, spielt bei dem Streit um Abrechnungen eine zentrale Rolle. Quelle: Olaf Krenz

Jedenfalls sagt das Stadtoberhaupt auf Anfrage, dass der Antrag für den Rauswurf des Ex-Wehrleiters von der Feuerwehr kam, weil man sich dort dem Vorwurf des Betruges ausgesetzt sah. Letztlich habe der Ortsfeuerwehrausschuss einen Beschluss gefasst, dem Zetzsche gefolgt ist. „Ich hätte sonst riskiert, dass die Feuerwehr zerbricht“, begründet der Bürgermeister den Schritt.

Ende einer Familientradition in der Feuerwehr?

Jockisch sieht sich in dem Bescheid über die Entlassung aus der Feuerwehr mehrerer Straftaten bezichtigt und will den nicht hinnehmen. Zugleich fühlt er sich in seinen Rechten beschnitten, als Stadtrat seine Meinung zu sagen. Eigenartig findet er zudem, dass kurz nach ihm auch seine Frau die Entlassung aus der Feuerwehr bekam.

Seit 40 Jahren gehört Karsten Jockisch der Feuerwehr Regis-Breitingen an. Er will den Rauswurf so nicht hinnehmen. Quelle: privat

Damit endet in der Pleißestadt möglicherweise eine lange familiäre Feuerwehrtradition. Jockischs Großvater war Feuerwehrmann, sein Vater war in leitender Funktion dabei, sein Onkel und sein Bruder seien ebenfalls Wehrleiter gewesen.

Stadt meldet Jockisch für Auszeichnung an

Er selbst hatte 1978 als Kind bei den damaligen „Jungen Brandschutzhelfern“ begonnen. 1982 war er in die Jugendgruppe der Feuerwehr aufgenommen worden. Weshalb der Brandinspektor in diesem Jahr 40 Jahre aktiven Dienst hinter sich hat. Bürgermeister Zetzsche hat ihn deswegen für die in Sachsen dafür vorgesehene Auszeichnung angemeldet.

Und zwar nachdem er den Bescheid über die Entlassung ausgestellt hatte. Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun, sagte er der LVZ. Jockisch habe als Feuerwehrmann seine Verdienste.

Von André Neumann