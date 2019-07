Regis-Breitingen

Zwei Aktionen zum Kennenlernen hat die Feuerwehr Regis-Breitingen in diesen Tagen durchgeführt. Zunächst lud sie Grundschüler zu einem Spiel- und Spaßwettbewerb ins Freibad ein, informiert der PR-Verantwortliche Marvin Timmler. „Dabei konnten die Kinder spielerische Einblicke in die Technik und die Abläufe bei der Feuerwehr gewinnen.“ So bestieg der Nachwuchs die an eine Birke gelehnte Leiter und füllte einen Feuerwehrschlauch. „Ziel des Tages war es zudem, den Spaß an der Arbeit im Team zu stärken.“ Unterstützt wurden die Kameraden von Eltern, Lehrer und dem Freibadverein.

Ein Element beim Spiel- und Spaßwettkampf ist das Ersteigen der Leiter. Quelle: Feuerwehr Regis-Breitingen

Grundschüler haben Teile der Arbeit der Feuerwehr Regis-Breitingen im Freibad kennengelernt. Quelle: Feuerwehr Regis-Breitingen

Beim Sommerfest am Gerätehaus konnten sich dann Klein und Groß mit der Arbeit der Floriansjünger vertraut machen. Die Besucher schauten sich interessiert die Fahrzeuge für den Brand- und Katastrophenschutz an und ließen sich Fragen zu Technik, Ehrenamt und Jugendfeuerwehr beantworten. Die Jüngeren nutzten die Rundfahrten mit einem Löschfahrzeug und sprangen auf der Hüpfburg herum. Am Abend lieferte DJ Toni die musikalische Unterhaltung. Über den Tag kam beim „Fettbemmen“-Verkauf ein stattliches Sümmchen zusammen, das die Feuerwehr der Kindertagesstätte „Regenbogenland“ spendet. Und sie fiebert schon jetzt ihrem 145. Jubiläum im nächsten Jahr entgegen.

Von LVZ