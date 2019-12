Feuerwehr Regis bekommt neuen Einsatzleitwagen

Regis-Breitingen

Ein neues Fahrzeug hat bei der Feuerwehr Regis-Breitingen für doppelte Adventsfreude im Jahresabstand gesorgt. Nach dem Kaufbeschluss des Stadtrates für einen Einsatzleitwagen (ELW) vom Dezember 2018 haben die Kameraden nun am Sonnabend die Übernahme gefeiert. In Dienst gestellt werden soll der speziell hergerichtete Kleintransporter Volkswagen Crafter am Silvestertag.

Kostensteigerung beim Regiser Einsatzleitwagen

Bürgermeister Wolfram Lenk ( Die Linke) sprach beim offiziellen Akt im Gerätehaus davon, dass die Erneuerung erforderlich wurde, weil das bisherige Fahrzeug vom Baujahr 1998 – also 21 Jahre alt – und seit 17 Jahren für die Feuerwehr im Einsatz ist. Es hat rund 217.000 Kilometer auf dem Tacho. „Auf unseren Fördermittelantrag mit Gesamtkosten von fast 84.000 Euro haben wir eine Zusage über 42.000 Euro bekommen.“

Zur Galerie Die Feuerwehr Regis-Breitingen hat einen neuen Einsatzleitwagen erhalten. Nach der feierlichen Übernahme des VW Crafter wird noch Ausstattung, unter anderem Funktechnik, aus dem bisherigen Fahrzeug umgesetzt. Das neue soll am 31. Dezember in Betrieb gehen.

In der Ratssitzung vor zwölf Monaten hatte der Preis dann über 99. 800 Euro gelegen. „Aber weil ja immer mal was vergessen wird, was noch dazukommt, sind wir jetzt bei knapp 100. 800 Euro“, so Lenk. Ohne höheren Zuschuss. Doch das Fahrzeug sei wichtig, es wird auch von anderen Wehren zur Unterstützung angefordert. Er wisse, dass die Zahl der Einsätze reichlich gestiegen ist, wünsche den Kameraden aber weniger davon. „Auf jeden Fall ist unsere Feuerwehr gewappnet“, meinte der Bürgermeister.

Fahrzeug auf neuestem DIN-Stand

Stadtwehrleiter Mario Ruß sagte, dass in der Planungszeit die DIN-Vorschriften geändert wurden, was letztlich für die Teuerung beim Beschluss sorgte. Er dankte seinem Vorgänger Karsten Jockisch für das Drängen auf den neuen ELW und sein Leistungsverzeichnis (Ausschreibung). Nun habe die Regiser Wehr ein taktisch wertvolles Fahrzeug mit ordentlichen Platzverhältnissen. „Wenn bisher die Führungskraft am Laptop sitzt und ein etwas breiterer Polizist zusteigt, wird es dunkel. Jetzt können vier Mann im Auto arbeiten.“

Mehr Einsätze für ELW – mehr Fahrer erforderlich

Die Anforderungen sind gestiegen, sagte auch der Stadtwehrleiter. Nach 28 Einsätzen 2018 allein für den ELW stehen nun bereits 42 zu Buche, und noch habe das Jahr ein paar Tage. Deshalb sei es erforderlich, dass mehr Kameraden den Feuerwehr-Führerschein absolvieren, weil der VW Crafter bei 3,88 Tonnen über der 3,5-Tonnen-Grenze der normalen Erlaubnis liegt. Ruß schenkte Ortswehrleiter Richard Arndt eine rote Rundumleuchte mit Magnethaftung, die den ELW im Einsatz als Führungsfahrzeug kennzeichnet.

Kameraden legen selbst 2000 Euro drauf

Arndt erinnerte an die Anfänge des kurz vor der „Rente“ stehenden Autos. „Den weißen T-4-Bus haben Kameraden aus der Stamag geholt und umgerüstet.“ Er war im März 2002 in Betrieb gegangen. „Inzwischen werden die Reparaturen immer häufiger.“ Er sei froh, dass die Stadt das neue Fahrzeug gekauft hat. „Und die Wehr hat aus der Kameradschaftskasse auch noch 2000 Euro für die weiße Stoßstange dazugegeben.“ Die war ursprünglich vergessen worden; nachträglich wollte der städtische Ausschuss kein Geld mehr freigeben.

In der Regel gehört ein Trio auf den Einsatzleitwagen, sagte Arndt: Der Zugführer ist entweder Einsatzleiter oder – bei der Unterstützung anderer Wehren – Führungsassistent. Der Gruppenführer schreibt den Lagefilm. Der Maschinist fährt und hält ansonsten Funkkontakt zur Rettungsleitstelle.

Besichtigung und Imbiss

Nach den Reden konnte der ELW aus der Nähe betrachtet werden. Allerdings fehlt ihm noch ein Großteil der Ausrüstung, weil die in den letzten Tagen des Jahres noch im alten Auto gebraucht wird. Bürgermeister Lenk spendierte Bratwürste, Steaks und Getränke aus seiner Tasche. Stadtrat Mario Fritzsche (Freie Wähler) kündigte an, dass seine Vereinigung zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Mitte Januar ein Fass Bier springen lässt.

Von Olaf Krenz