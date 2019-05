Pegau/Schkorlopp

Als Klein- und Großschkorlopp noch selbstständig waren und nicht zu Pegau gehörten, hatten beide Dörfer eine eigene Feuerwehr. Chroniken berichten über deren Gründung im Mai 1934; Arno Bolz und Willi Opitz waren damals die ersten Kommandanten.

Geburtstagsfeier am Gerätehaus

85 Jahre später nimmt die Ortswehr Schkorlopp dieses Datum zum Anlass, ihren Geburtstag mit allen Dorfbewohnern, befreundeten Wehren und Wegbegleitern zu feiern. Am 4. Mai lädt sie deshalb ab 17 Uhr zum gemütlichen Beisammensein mit Musik und Imbiss an das Gerätehaus ein. Der Ortsfeuerwehrausschuss um Tom Engellage, Silvio Georgie, Jens Koppenburger, Mario Kunze sowie Anne und Ralf Normann hatte sich maßgeblich um die Vorbereitung gekümmert.

Der Ortsfeuerwehrausschuss in Schkorlopp: Silvio Georgi (v.l.), Tom Engellage, Ralf Normann, Anne Normann, Mario Kunze, Jens Koppenburger, Wehrleiter René Bleidorn, Vizewehrleiter Marian Sack. Quelle: Feuerwehr

Nachwuchssorgen und demographischer Wandel

Aktuell zählt die Schkorlopper Wehr 43 Mitglieder, darunter sind 24 aktive Kameraden inklusive zweier Frauen sowie 19 Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung. Eine Zahl, die den Orts- und stellvertretenden Pegauer Stadtwehrleiter René Bleidorn nicht zufriedenstellen kann, zumal der Altersdurchschnitt mit über 48 Jahren sehr hoch sei und in den nächsten Jahren kaum Jüngere nachrücken.

Seit Jahren plagen ihn diese Nachwuchssorgen in den eigenen Reihen. „Das mag vielleicht am demographischen Wandel liegen oder an den geburtenschwachen Jahrgängen. Aber ich wäre ein schlechter Wehrleiter, wenn ich mir darüber keine Gedanken machen würde.“

Eröffnung morgen 10 Uhr im Museum der Stadt Pegau Gepostet von Freiwillige Feuerwehr Stadt Pegau am Dienstag, 30. April 2019

Kritische Einsatzbereitschaft tagsüber

Hinzu komme die kritische Einsatzbereitschaft tagsüber. Kaum ein Kamerad könne mal schnell seinen Arbeitsplatz verlassen, wenn er Angestellter in einem Betrieb oder Selbstständiger ist. „Zwei Kameraden arbeiten auf dem Bauhof und sind damit fast immer verfügbar“, erklärt der Oberbrandmeister. Bleidorn selbst ist in der Zimmerei Sack angestellt und werde von seinem Arbeitgeber für die Einsätze freigestellt.

„Aber generell ist hier die Politik gefragt“, findet er und spricht damit finanzielle Anreize als auch sonstige Vergünstigungen an, um weitere Ehrenamtliche zu gewinnen. „Es geht ja nicht um unser privates Vergnügen“, stellt der 39-Jährige klar, „sondern wir sind für die Sicherheit unserer Bürger im Einsatz.“

Stadt Pegau zahlt erstmals Entschädigung

Mit der Stadt Pegau haben die Kameraden diesbezüglich einen willigen Partner an der Seite. In diesem Jahr zahlt die Kommune zum ersten Mal eine Entschädigung an ihre Brandschützer. „Ein Dankeschön für die vielen geleisteten Stunden“, freut sich der Ortswehrleiter über die Geste.

Die Ortsfeuerwehr Schkorlopp feiert am 4. Mai ihr 85-jähriges Bestehen. Das Gerätehaus ist vor wenigen Jahren um- und ausgebaut worden. Zwei Wandbilder erinnern an den Schutzheiligen Florian sowie den B1000, der über 40 Jahre im Einsatz war. Quelle: Kathrin Haase

Auch sonst unterstützt Pegau seine Wehren, ließ 2014/15 in Schkorlopp beispielsweise das Gerätehaus für 300 000 Euro um- und ausbauen. Schon ein Jahr später stellten sie dort einen neuen Mannschaftstransportwagen in Dienst, der den 40 Jahre alten Barkas B 1000 ablöste. Und die Investitionen in Fahrzeuge und Technik sollen noch weitergehen.

Anfänge mit der Handdruckspritze

In ihren Anfangsjahren hatten die Brandschützer Einsätze noch mit der Handdruckspritze und einem Pferdespannzug bestritten, berichten die Chroniken. Erst 1974 wurde Kleinschkorlopp mobil mit einem Kleinlöschfahrzeug auf einem B 1000 und zwei Tragkraftspritzenanhängern. 1985 gab es die ersten Funkgeräte und 1991 erfolgte die Zusammenlegung der Feuerwehren Groß- und Kleinschkorlopp zur Freiwilligen Feuerwehr Schkorlopp.

Von Kathrin Haase