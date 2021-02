Feuerwehr: Stadtrat stellt Weichen für neues Gerätehaus in Zedtlitz

Zedtlitz

Die Zedtlitzer Brandschützer dürfen sich freuen. Der Stadtrat hat jetzt die Weichen für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in dem südlichen Bornaer Ortsteil gestellt. In einer Sitzung des Bauausschusses hatte es zuvor noch einmal Diskussionen um das Projekt gegeben, für das jetzt Kosten von 1,8 Millionen Euro veranschlagt werden.

Staudacher: Stadtrat nicht beizeiten mit einbezogen

Es war insbesondere Maic Staudacher („Bürger für Borna“/BfB), der die Verfahrensweise der Stadtverwaltung kritisierte. Kernpunkt seiner Vorwürfe: Der Stadtrat sei nicht beizeiten mit einbezogen worden, so dass er nicht bereits im Juli oder spätestens im Oktober habe Einfluss auf die Details des Neubaus nehmen können. Staudacher, von Beruf Bauingenieur, erklärte, die Kosten von 3500 Euro pro Quadratmetern seien üppig. „Beim gehobenen Wohnungsbau liegen sie derzeit bei 2500 Euro pro Quadratmeter.“ Zugleich betonte er, dass er den Wunsch der Zedtlitzer Feuerwehrleute nach einem neuen Gerätehaus nur zu gut verstehen könne.

Zedtlitzer Feuerwehr wartet schon lange

Den machte der Zedtlitzer Ortswehrleiter Jens Wehrmann gegenüber der LVZ deutlich. „Wir warten schon eine Ewigkeit.“ Die Zedtlitzer Brandschützer hätten immer wieder zugunsten anderer Feuerwehren in Borna zurückgesteckt. Dass das neue Gebäude einen Schulungsraum bekommen soll, sei zwingend erforderlich. Derzeit haben die insgesamt 23 aktiven Feuerwehrleute ihr Domizil in der Dorfstraße 26 – in einem Gebäude, das aus dem Jahr 1971 stammt und das an eine alte Scheune angebaut wurde. Entsprechend groß war die Hoffnung der Brandschützer vor der Stadtratssitzung. Hätte der Stadtrat den Bauplänen am Ende nicht zugestimmt, „wären wir sehr enttäuscht gewesen“.

Mehrere Arbeitseinsätze in Zedtlitz

Der Zedtlitzer Ortswehrleiter machte zudem deutlich, dass die Feuerwehrleute durch mehrere Arbeitseinsätze zur Kosteneinsparung beigetragen hätten. So sei etwa nach Weihnachten das Baufeld für das neue Gerätehaus bereitet worden. Mit ihren Arbeitseinsätzen hätten die Brandschützer Arbeitsleistungen von bis zu 15 000 Euro erbracht.

Größere Einsparungen nicht möglich

Planer Hagen Weidemüller vom verantwortlichen Planungsbüro hatte den Mitgliedern des Bauausschusses vor der Sondersitzung des Stadtrates erläutert, wie die einzelnen Kostenpunkte zustande gekommen sind. Zugleich hatte er auf Einsparmöglichkeiten wie den Verzicht auf eine behindertengerechte Toilette (3000 Euro weniger) oder die Reduzierung der Fenster (5000 Euro weniger) verwiesen. Einsparungen von 100 000 oder gar 200 000 Euro seien aber nicht möglich.

Von Nikos Natsidis