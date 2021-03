Feuerwehr beseitigt Ölspur von Groitzscher Bahnhofstraße

Groitzsch

Die Feuerwehr Groitzsch ist am Donnerstagnachmittag wegen einer Ölspur alarmiert worden. Nach der Meldung gegen 16.15 Uhr rückten neun Kameraden mit einem Löschgruppenfahrzeug zur technischen Hilfeleistung in die Bahnhofstraße aus, informiert Stadtwehrleiter Mike Köhler. Rund 100 Meter Fahrbahn mussten von der Betriebsmitteln gereinigt werden, wofür Bioversal eingesetzt wurde. Nach 30 Minuten war der Einsatz beendet, der 14. in diesem Jahr. Wie es zu der Verunreinigung kommen konnte, ist der Feuerwehr nicht bekannt.

Die Feuerwehr Groitzsch hat eine etwa 100 Meter lange Ölspur auf der Bahnhofstraße beseitigt. Quelle: Feuerwehr Groitzsch/Mike Köhler

Von okz