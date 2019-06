Pegau

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Pegau 21 Uhr zum einem Einsatz gerufen. An einem Gebäude am Stadtbad hingen Dachziegel in der Regenrinne und drohten auf den Gehweg zu fallen. Mit Hilfe der alarmierten Drehleiter der Feuerwehr Groitzsch entfernten die Kameraden zehn lose Ziegel. Nach 30 Minuten war der Einsatz der zwölf Feuerwehrleute aus beiden Städten beendet.

Von LVZ/gap