Feuerwehr heißt Marias große Kohren-Sahliser Familie

Das Helfer-Syndrom ist keine Krankheit, gegen die ein Heilkraut gewachsen wäre: Maria Fichtner stellt diese Diagnose allen Engagierten in den Freiwilligen Feuerwehren. Die 34-Jährige, zu Hause in Terpitz, weiß, wovon sie spricht: Seit sie 16 ist, rückt sie mit der aktiven Truppe Kohren-Sahlis aus, um bei Bränden, Unfällen, Unwettern, Katastrophen zu helfen. Mit Atemschutztechnik vertraut, geht sie buchstäblich durch Rauch und Feuer. Dass der Radiosender PSR und der Landesfeuerwehrverband sie jetzt zur Feuerwehr-Frau des Jahres in Sachsen kürten, hat noch einen zweiten Grund.

Jeder kann sich auf den anderen verlassen

„Als ich anfing, da war man als Frau in der Einsatzabteilung eine Rarität – vor allem als so junge. Doch das hat sich geändert. Das Entscheidende ist, du musst deine Leistung bringen. Dieses Gendern ist überhaupt kein Thema“, sagt Maria Fichtner. Die allein erziehende Mutter, die vom Frühjahr bis zum Herbst in Nachbarschaft des Kohrener Töpferbrunnens ein kleines Eis-Café betreibt und sonst in den elterlichen Betrieb des Terpitzer „Elisenhofes“ eingebunden ist, lacht. Ehrenamtliche Feuerwehrleute seien nicht auf Lorbeeren aus. Anderen zu helfen, das sei ihre Passion. Und dafür sei man, gerade auch auf dem Land, Teil einer großen Gemeinschaft: „Du kannst dich auf jeden verlassen – auch privat.“

Maria Fichtner vor dem Depot in Kohren-Sahlis. Quelle: Jens Paul Taubert

250 Kinder und Jugendliche begeistern sich

Maria Fichtner wuchs förmlich in die Feuerwehr hinein. Gerade deshalb trat ihre Mutter zu Beginn ein bisschen auf die Bremse. Vater Lutz leitet die Kohrener Wehr. Ein Großvater war schon dabei, ein Cousin ist es. Leon, Marias elfjähriger Sohn, ist in der Jugendwehr. Apropos Jugend: Um den Feuerwehr-Nachwuchs kümmert sich die junge Frau seit anderthalb Jahrzehnten. Damals baute sie die Truppe in Kohren-Sahlis auf. Seit 2019 übernimmt die Brandmeisterin als Stadtjugendwart – der sperrige Begriff Jugendwartin käme ihr kaum über die Lippen – Verantwortung für fünf Kinder- und zehn Jugendwehren des Frohburger Stadtgebietes, summa summarum 250 Heranwachsende. Eine Zahl, die für den Aufwind steht, in dem sich – zumindest im Kohrener Land – die Feuerwehr-Begeisterung der Jüngeren befindet. Zudem koordiniert Fichtner diesen für die Feuerwehren so wichtigen Bereich auf Kreisebene im südlichen Leipziger Land. „Ich arbeite gern auf Augenhöhe“, sagt sie: „Ich habe weder immer Recht noch immer die besten Ideen.“

Sie sind stolz auf Maria (vorn): Christopher Martin, stellvertretender Stadtwehrleiter von Frohburg wie Vater Lutz Fichtner, der zugleich Chef der Ortswehr Kohren-Sahlis ist; außerdem Thomas Kreher vom Landesfeuerwehrverband Sachsen und die Radiomoderatoren Claudia Switala und Steffen Lukas (von links). Quelle: Florian Hensel

Moderatoren-Duo ist von Maria überzeugt

„Maria ließ uns gar keine andere Wahl, als sie anzumelden, als Steffen Lukas sachsenweit nach der Feuerwehr-Frau des Jahres fahndete“, sagt Florian Hensel, Sprecher der 13 Frohburger Wehren. „Sie hat sich in besonderem Maß um die Jugendarbeit verdient gemacht und sichert so auch den Fortbestand von Wehren.“ Dass Hensel und Co. nicht übertrieben, davon ließen sich das Moderator-Duo Claudia Switala und Steffen Lukas samt Jury trotz vieler anderer Vorschläge überzeugen: hoch „Motiviert, leidenschaftlich und beispielgebend“ lautet ihr respektvolles Urteil, das Maria Fichtner den Titel sichert. Bei den Herren kam Marcel Langenbacher (41) aus dem Nossener Ortsteil Heynitz aufs Treppchen.

Sommer-Camp der Jugendwehren geplant

„Ich habe von der Nominierung über Bekannte erfahren. Viele haben mir die Daumen gedrückt. Als es dann entschieden war, ist mein Telefon explodiert“, sagt die Terpitzerin: „In der Feuerwehr geht es immer um eine gemeinsame Leistung. Klar freue ich mich über die Anerkennung, aber ich brauche keinen Rummel.“ Die 1112 Euro Preisgeld – die Notruf-Nummer 112 mit einer monetär interessanten Tausender-Stelle vorn dran – will sie in Teilen für die Jugendarbeit verwenden. Und zur Jahreshauptversammlung wird ein Fass spendiert.

Pläne für ein Zeltlager der Jugendwehren hat sie in der Schublade für die Zeit nach Corona. Immerhin konnte Anfang Oktober ein erster Spaßwettkampf des Nachwuchses in Prießnitz stattfinden: „Das war super erfolgreich und hat Spaß gemacht.“ Dabei habe man die Teams gemischt, wichtig für das Miteinander später: „Wir sind alle eine Feuerwehr, egal wo jemand Dienst tut. Da ist es wichtig, miteinander groß zu werden.“

