Regis-Breitingen

Zwei Insassen der Jugendstrafanstalt in Regis-Breitingen haben am Mittwoch gegen 17.15 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei vermutet, entzündeten die Gefangenen in einem Haftraum ihre Matratzen. In der JSA Regis kommt es immer wieder zu Brandstiftungen durch Gefangene.

Brandermittler kommen zum Einsatz

Nach ersten Informationen erlitten beide durch die Rauchentwicklung Atemwegsverletzungen. Die Brandermittlung wird am Donnerstag vor Ort ihre Arbeit aufnehmen.

Das Gelände der Jugendstrafanstalt Regis-Breitingen. Quelle: Jens Paul Taubert

15 Einsatzkräfte der Feuerwehren Regis-Breitingen sowie weitere aus Ramsdorf und Borna waren am Einsatz beteiligt. Auch Sanitäter des Rettungsdienstes und der ADAC-Luftrettung waren vor Ort. Wie Marvin Timmler von der Regier Wehr berichtet, rückten Einsatzkräfte mit Atemschutz in den Haftraum vor und löschten das Feuer.

Immer wieder Einsätze in der Gefängniszelle

In der Regiser Jugendstrafanstalt kommt es regelmäßig zu Feuerwehreinsätzen, weil Insassen vorsätzlich Inventar in Brand setzen. So geschehen im Dezember, November, Oktober und Januar des vergangenen Jahres.

Zum Thema:

Von fbu/thl