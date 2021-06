Feuerwehr löscht brennende Heuballen und Müllcontainer bei Groitzsch

Groitzsch

Die Feuerwehren Groitzsch und Pegau sind am Sonnabend, 18.50 Uhr, zu einem Feld nahe der Bundesstraße 176 gerufen worden. Dort standen aus bisher unbekannter Ursache zwei Heuballen in Flammen, informiert der Groitzscher Stadtwehrleiter Mike Köhler. Die Kameraden ließ diese kontrolliert abrennen und führten im Anschluss eine Restablöschung mit einem Rohr durch.

Gegen 23 Uhr schrillten die Alarmmelder erneut für die Floriansjünger aus Groitzsch und zudem Großstolpen, so Köhler weiter. Am Großstolpener See brannte ein Müllcontainer. Auch dieser konnte zügig von den Kameraden gelöscht werden. Die Ursache dafür klärt die Polizei, kündigte diese an.

Von LVZ