Feuerwehr probt Ernstfall in Groitzsch

Groitzsch

Nachdem sich die Bewohner der Groitzscher Seniorenwohnanlage Bella-Bahnhof in den letzten Monaten schon zwei Mal den Ortswehrleiter Mario Zetzsche zu Sicherheitsunterweisungen eingeladen hatten, rückte dieser am Mittwochabend gleich mit Blaulicht und einem ganzen Löschzug an. Der Grund war jedoch kein Ernstfall, sondern eine geplante und mit den betagten Bewohnern abgesprochene Einsatzübung. „Damit lernen unsere Kameraden zum einen die Gegebenheiten im Gebäude besser kennen und die Bewohner sehen die Abläufe, was ihnen ein wenig die Angst im Notfall nehmen soll“, erklärt Zetzsche.

Mieter warten auf dem Balkon auf Hilfe

Angenommen wurde ein Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoß. Da der Flur verraucht war, konnten die drei Mieter nicht durch das Treppenhaus flüchten, sondern warteten auf dem Balkon auf Hilfe. Bei Eintreffen der Kameraden hatten sich alle übrigen Bewohner schon vor dem Gebäude versammelt und verfolgten gespannt das Szenario.

Umgehend rollten die mit vier Fahrzeugen angerückten Brandschützer die Schläuche aus und bauten eine Wasserversorgung auf. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Erkundung der Lage vor und verschaffte sich schließlich Zugang zur vermeintlichen Brandwohnung. Gleichzeitig brachte sich vor dem Haus die Drehleiter in Stellung, über die dann die drei Senioren gerettet werden konnten.

Eine von ihnen war Marlene Domke. „Ich war natürlich ganz schön aufgeregt, wie der Einsatz hier ablaufen würde. Aber als man mich dann im Korb der Drehleiter nach unten brachte, habe ich mich ganz sicher gefühlt. Dennoch hofft man, dass es nie zu solch einem Ernstfall kommt“, sagte die gelernte Handelskauffrau erleichtert.

Kameraden prüfen Brandschutz in der Immobilie

Am Ende der Übung gab es noch eine kurze Zusammenkunft, bei der Wehrleiter Zetzsche die Fragen der Bewohner beantwortete und den Einsatz kurz auswertete. Zudem schauten sich die 19 anwesenden Kameraden in der Wohnanlage um, speziellen mit dem Augenmerk auf die moderne Brandschutzeinrichtung des im Jahr 2017 eingeweihten Gebäudes.

Von Olaf Becher