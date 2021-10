Feuerwehr rettet in Neukieritzsch Rentner aus Glastür

Neukieritzsch

Zweimal kurz hintereinander schrillte am Donnerstag gegen Mittag in Neukieritzsch (Landkreis Leipzig) die Sirene. Tatsächlich handelte es sich um zwei getrennte Alarmierungen. Der erste Einsatz war unspektakulär und nach wenigen Minuten beendet. Im zweiten Fall hatte sich ein älterer Mann in seiner Wohnung gefährlich verletzt.

Alarm in der „Parkarena“

Alarm Nummer eins wurde in der „Parkarena“ ausgelöst. Dort wurden am Donnerstag Leitungen in den Sanitärräumen der Mehrzweckhalle gespült. Dabei entstehende Dämpfe führten offenbar zum Auslösen der automatischen Brandmeldeanlage. Feuerwehrleute stellten die Anlage zurück und kontrollierten die Räume.

Rentner in eine Glastür gefallen

Unterdessen hatte das zweite Einsatzfahrzeug schon die Fahrtrichtung geändert. In einem Wohnblock im Norden von Neukieritzsch hatte sich ein häuslicher Unfall ereignet, bei dem die Feuerwehr den Rettungsdienst unterstützen musste. Ein etwa 70 Jahre alter Mann war offenbar in seiner Wohnung gestürzt und dabei in eine Glastür gefallen.

Betroffener schwer am Kopf verletzt

Er steckte fest und konnte sich nicht selbst befreien. Feuerwehrkräfte retteten den Mann aus der gefährlichen Lage und halfen, ihn aus dem Haus und in den Rettungswagen zu tragen. Der Rentner soll Berichten zufolge unter anderem besonders schwere Verletzungen am Kopf davongetragen haben.

