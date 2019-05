Borna

Eine eingeklemmte Katze sorgte am Sonntagmittag für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Borna. In einem Mehrfamilienhaus hatte sich eine Katze mit der Pfote in einem gekippten Fenster verklemmt. Die Kameraden der Feuerwehr befreiten das Tier, das nur leicht verletzt war. Vom Wohnungsinhaber fehlte jede Spur.

29-Jähriger hielt auch Kaninchen und Hamster in Borna

In der Nachbarschaft wurde bekannt, dass der Mieter wohl mehrere Tage nicht mehr gesehen wurde. Eine Notöffnung seiner Wohnungstür wurde veranlasst; diese war verlassen. Neben der Katze hatte der 29-Jährige noch ein Zwergkaninchen und einen Hamster. Offensichtlich wurden die Tiere mehrere Tage nicht gefüttert. Lediglich die Katze hatte es geschafft, eine Trockenfuttertüte zu öffnen.

Der Inhalt war über den gesamten Küchenboden verteilt. Die drei Tiere wurden von der Tierrettung abgeholt und werden momentan im Tierheim aufgepäppelt. Gegen den Tierbesitzer, der der Polizei als Betäubungsmittelkonsument bekannt ist, wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet.

Von LVZ/gap