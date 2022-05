Feuerwehr rückt wegen Ölspur ans Freibad Regis-Breitingen aus

Regis-Breitingen

Zu einem Einsatz am Freibad in Regis-Breitingen ist die Feuerwehr der Pleißestadt am Dienstag gerufen worden. Dort hatte sich eine rund 200 Meter lange Ölspur gebildet. Die Alarmmeldung lief am 3. Mai, 14.44 Uhr, ein.

Die Feuerwehr rückte mit ihrem Löschfahrzeug LF 16/20 und acht Einsatzkräften an. Ursache für die Ölspur war laut Wehrsprecher Marvin Timmler ein abgerissener Dieselschlauch an einem Transporter. Die Kameraden stumpften die ausgelaufene Flüssigkeit zunächst ab und reinigten die Straße danach. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.

Der Einsatz am Freibad war der 22. in diesem Jahr insgesamt für die Freiwillige Feuerwehr Regis-Breitingen. Viermal waren Ölspuren zu beseitigen. Für den Abend des selben Tages verzeichnet die Statistik gleich noch Einsatz Nummer 23. Dabei ging es um eine nicht näher bezeichnete technische Hilfeleistung, die nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt erfolgte und etwa eine halbe Stunde dauerte.

Von an