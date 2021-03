Feuerwehr rückt zu Sebastianshof in Groitzsch aus

Groitzsch

Den zweiten Abend in Folge mussten die Kameraden der Feuerwehr Groitzsch zu einem Einsatz ausrücken. Am Mittwoch gegen 20.30 Uhr waren die Einsatzkräfte zum Sebastianshof gerufen worden. Anwohner hatten in dem Gebäude, in dem ein Kindergarten, die Stadt-Bibliothek, ein Supermarkt, Deutsche Post und eine Physiotherapie untergebracht sind, starken Brandgeruch und Rauchentwicklung festgestellt. Ausgerückt war auch ein Erkundungskraftwagen der Feuerwehr Elstertrebnitz.

Wie der Groitzscher Stadtwehrleiter Mike Köhler erklärt, sei nach dem Eintreffen der Rettungskräfte zunächst eine umfangreiche Lage-Erkundung erfolgt. „Alle Bereiche wurden auf ein Feuer kontrolliert. Schlussendlich wurden die Einsatzkräfte im Heizungsraum des Gebäudes fündig“, teilt Köhler mit. Durch einen technischen Defekt sei die Heizungsanlage so sehr beschädigt worden, dass damit eine starke Rauchentwicklung und Brandgeruch einhergingen.

23 Einsatzkräfte sind mit sechs Fahrzeugen vor Ort

Die Feuerwehr habe daher alle zuständigen Institutionen informiert, ein weiteres Eingreifen der Kameraden, zu denen auch der mitalarmierte stellvertretende Kreisbrandmeister Alexander Hecking gehörte, sei nicht notwendig gewesen. „ Nach rund 40 Minuten war der Einsatz für die 23 Einsatzkräfte, die mit sechs Fahrzeugen vor Ort waren, beendet“, sagt Köhler. Der neue Mannschaftstransportwagen sei übrigens noch nicht zum Einsatz gekommen. Dieser war am Dienstagnachmittag erst öffentlich vorgestellt worden.

Erst in der Nacht zuvor hatten die Groitzscher Feuerwehrleute einen stundenlangen Einsatz absolviert. Zwischen Zwenkau und Großdeuben waren in einem landwirtschaftlich genutzten Silo rund 1000 Autoreifen in Flammen aufgegangen.

Von Julia Tonne