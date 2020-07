Feuerwehr zu Balkonbrand in Regis-Breitingen gerufen

Regis-Breitingen

Zu einem Balkonbrand ist die Feuerwehr am Montagnachmittag in die Schillerstraße von Regis-Breitingen gerufen worden. Nach dem Alarm gegen 16.50 Uhr rückten neben den heimischen Kameraden, die nur einen ganz kurzen Anfahrtsweg hatte, Akteure der Wehren Ramsdorf und Borna an. Beim Eintreffen der Floriansjünger hatte der Anwohner das Feuer bereits selbst gelöscht, nachdem aus bisher ungeklärter Ursache die Holzverkleidung auf einem Balkon in Brand geraten war.

Wärmebildkamera im Einsatz

Die Kameraden führten daraufhin Nachlöscharbeiten durch, informiert Wehrsprecher Marvin Timmler. Danach wurde der betroffene Bereich von der Bornaer Drehleiterbesatzung mit Hilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert. Anschließend konnte der Einsatz nach etwa einer Dreiviertelstunde beendet werden. Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort; Letzterer musste aber nicht wesentlich eingreifen.

Von LVZ