Feuerwehreinsatz: Aufregung im Bornaer Behördenzentrum

Die Feuerwehr ist am Freitagvormittag zu einem Einsatz am Bornaer Behördenzentrum alarmiert worden. Beim Eintreffen der fünf Fahrzeuge hatten Personal und Besucher das Gebäude bereits verlassen.

Wegen eines Fehlalarms rückt die Feuerwehr am 2. Juli am Behördenzentrum in der Brauhausstraße in Borna an. Mitarbeiter und Kunden haben das Gebäude bereits zum Sammelpunkt verlassen. Quelle: André Neumann