Pegau

Eine Ölspur auf dem Groitzscher Fußweg und dem Elsterradweg setzte die Kameraden der Ortsfeuerwehren von Pegau und Wiederau am Dienstagnachmittag in Alarmbereitschaft. Wie der stellvertretende Ortswehrleiter von Pegau, Ronny Wiesner, am Mittwoch mitteilte, war 15.13 Uhr der Notruf eingegangen, dass auf der Straße Groitzscher Fußweg großflächig Diesel ausgelaufen war. „Die Spur erstreckte sich über die gesamte Breite der Fahrbahn und über eine Länge von 300 Metern“, so Wiesner.

Elsterradweg auch betroffen

Die Kameraden der Ortsfeuerwehr Wiederau wurden zu Hilfe gerufen, als ein Radfahrer den Hinweis gab, dass auch der Elsterradweg über eine größere Distanz verschmutzt sei. „Auch hier erstreckte sich die Verunreinigung über die gesamte Breite“, so Wiesner. Die 15 Einsatzkräfte beider Ortsfeuerwehren hätten in mehreren Abschnitten etwa 1200 Meter Fahrbahn gereinigt. Der Einsatz sei nach drei Stunden beendet. Woher die Verunreinigung stamme, habe leider nicht festgestellt werden können.

Von LVZ