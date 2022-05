Feuerwehren Pegau und Groitzsch bei Garagenbrand – Anwohner löschen

Pegau

Wegen eines Garagenbrandes sind die Feuerwehren Pegau und Groitzsch am Sonntag gegen 16.45 Uhr alarmiert worden. Vor Ort in der Pegauer Volkmar-Stoy-Straße zeigte sich, dass ein Haufen mit Laub in Brand geraten war, informiert Wehrsprecher Ronny Wiesner. Das Feuer hatte bereits auf das Garagentor übergegriffen.

Es hat an einer Garage in der Pegauer Volkmar-Stoy-Straße gebrannt. Quelle: Feuerwehr Pegau

Beherzten Anwohner war es aber schon gelungen, die Flammen mit einem Eimer Wasser zu löschen. Zur Sicherheit wurde die Garage geöffnet, und die Kameraden kontrollierte den Bereich mit der Wärmebildkamera. Sie entdeckten keine weiteren Glutnester. Somit konnte der Einsatz relativ zügig beendet werden. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

Von LVZ