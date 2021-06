Feuerwehren Regis-Breitingen und Groitzsch trainieren Höhenrettung

Groitzsch

Immer wieder müssen Einsatzkräfte der Feuerwehren hoch hinaus oder tief hinunter. Sei es, um Menschen zu retten, sei es, um Gefahren abzuwehren. Von Mitte Mai bis Juli absolvieren Kameraden der Feuerwehren Regis-Breitingen und Groitzsch deshalb einen speziellen Lehrgang zur Absturzsicherung. „Es gibt vielfältige Einsatzszenarien, bei denen die Feuerwehr in absturzgefährdeten Bereichen arbeiten muss“, begründet Mike Köhler, Stadtwehrleiter in Groitzsch.

Um diese Aufgaben bewältigen zu können, gehören für die Wehren Gerätesätze „Absturzsicherung“ zur Ausrüstung. Diese beinhalten Auffanggurte, Bandschlingen, Seile, Karabiner und spezielle Handschuhe. Im Lehrgang und unter fachlicher Anleitung von Michael Räßler, Torsten Heinig und Antony Türpe lernen derzeit zwölf Kameraden den Umgang mit all diesen Hilfsmitteln.

Trainieren an Wassertürmen Groitzsch und Hagenest

Neben der theoretischen Schulung, in der es besonders um rechtliche Eigenschaften geht, kommt die Knotenkunde nicht zu kurz. Besonderer Fokus wird auf die praktische Ausbildung gelegt. Als Ausbildungsobjekte dienen dazu der Wasserturm Groitzsch, der Wasserturm im Regis-Breitingener Ortsteil Hagenest und das Wehr der Pleiße in Regis-Breitingen. Hier können die Komponenten wie Halten, Rückenhalten, Fangen und der sogenannte vertikale und horizontale Vorstieg trainiert werden.

Abseilen in Wassertürmen ist ein Bestandteil der praktischen Ausbildung. Quelle: Mike Köhler

Ihren Platz in dieser Fachausbildung finden auch das Rollgliss, also ein Rettungs- und Abseilgerät für die Höhenrettung, sowie der Gerätesatz „Auf- und Abseilgerät“. „Diese Ausbildung ermöglicht es den Kameraden, bis zu einer Höhe oder Tiefe von 30 Meter gefahrlos zu arbeiten“, weist Mike Köhler hin. Bis in den nächsten Monat noch finden dazu Übungsstunden statt. Weitere gemeinsame Aktionen der Brandschützer seien in dem neu geschlossenen Ausbildungsverbund der beiden Feuerwehren geplant.

