Feuerwehren aus Borna und Regis-Breitingen helfen im Flutgebiet

Borna/Regis-Breitingen

Häuser stehen nicht mehr dort, wo sie stehen müssten. In den Straßen stauen sich Schlamm und Geröll. Viele Menschen stehen vor dem Nichts. Der Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz ist schwer von der Flutkatastrophe getroffen worden. Hilfe kommt nun auch von den Kameraden der Feuerwehren aus Borna, Regis-Breitingen, Lossatal, Machern und Markkleeberg.

Die 30 Einsatzkräfte rückten in der Nacht zum Sonnabend gemeinsam aus, um die Einheiten aus Bennewitz und Thallwitz, Grimma und Colditz abzulösen. Einsatzziel ist die Gemeinde Rech in dem besonders betroffenen Landkreis.

Ablösung bleibt bis Dienstag

„Es ist erschütternd, wie es in dem 600-Seelen-Dorf aussieht“, sagt Kreisbrandmeister Nils Adam, der schon vor Ort war. „Wir haben uns mit der örtlichen Einsatzleitung abgestimmt und möchten Kontinuität in unseren Einsatz bringen.“ Es gehe darum, die Aufräumarbeiten zu koordinieren und tatkräftig zu unterstützen. „Es gibt da teils viele Spontanhelfer, was unsere Leute mit in geregelte Bahnen bringen sollen.“

Diese aktuelle Ablösung soll bis Dienstag dort bleiben und dann wieder ersetzt werden, so Adam weiter. Dafür ziehe der Landkreis die Fäden. Wie für die Zusammenstellung von Hilfsangeboten. Wobei aber auch Feuerwehren einiges selbst organisieren, worüber er dann informiert werde – etwa den Groitzsch-Pegauer Einsatz in Ahrweiler und den Borsdorf-Geithainer Hilfstransport.

Sieben Fahrzeuge unterwegs

Elf Kameraden der Feuerwehren Borna, Eula, Neukirchen, Ramsdorf und Regis-Breitingen machten sich auf den Weg in das Hochwassergebiet. Sie trafen sich am Sonnabend, 1 Uhr, vor dem Bornaer Gerätehaus, um von dort gemeinsam zum vereinbarten Treffpunkt nach Markkleeberg zu fahren. Um ihre Versorgung während der Fahrt kümmerten sich die Fleischerei Meinig und das Hotel „Drei Rosen“ mit Lunchpaketen sowie Getränken.

Zum gesamten Marschverband gehören sieben Fahrzeuge sowie ein Anhänger. Die Bornaer stellen einen Kommandowagen und ein Tanklöschfahrzeug, zwei Fahrzeuge kommen aus Markkleeberg sowie je eines aus Ramsdorf (Stadt Regis-Breitingen), Gerichshain (Gemeinde Machern) und Hohburg (Gemeinde Lossatal).

Hilfe als Herzensangelegenheit

„Wir Bornaerinnen und Bornaer wissen, wie verheerend eine Flutkatastrophe sein kann, auch wenn unsere Erlebnisse mit den aktuellen Ereignissen natürlich nicht vergleichbar sind“, erklärte Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke). „Deshalb ist es uns eine Herzensangelegenheit, den Menschen in der Not zu helfen. Und ich freue mich sehr, dass unsere Kameraden die Einsatzkräfte vor Ort unterstützen.“

Bornas Stadtwehrleiter Kai Noeske ergänzte: „Wir wünschen allen Kameraden eine gute Reise, einen erfolgreichen Einsatz zum Wohle der Menschen in dieser schwer betroffenen Region und dass alle gesund und wohlbehalten heimkehren.“

Der Regiser Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) hatte „seine“ Kameraden aus der Stadt verabschiedet. „Es war mir eine Ehre“, postete er über soziale Medien. Und: „Kommt gesund zurück.“

Frage der Selbstverständlichkeit

Dass die Kameraden helfen, sei keine Frage, sondern eine Selbstverständlichkeit. So sieht es der 19-jährige Lukas Reim aus der Bornaer Wehr, der zum Marschverband gehört. „Naturkatastrophen kann man nicht verhindern, aber wenn sie solch einen Schaden anrichten, Existenzen zerstören und Menschenleben fordern, dann muss geholfen werden“, betonte er bei der Abfahrt. Zumal damals die Kameraden aus den westlichen Bundesländern den Landkreis Leipzig bei dem Jahrhunderthochwasser unterstützt hatten.

Von LVZ/jto/okz