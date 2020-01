Groitzsch

Die Feuerwehren von Groitzsch und Pegau sind am Donnerstag gegen 9 Uhr in die Zeitzer Straße von Groitzsch alarmiert worden. In einem Mehrfamilienhaus war es zu einem Schornsteinbrand gekommen, informierte Einsatzleiter Mike Köhler.

Die Kameraden kontrollierten die Esse sowie das Wohnhaus auf Rauchentwicklung. Dabei konnten die Einsatzkräfte schnell Entwarnung geben. Zudem entfernten sie Asche und Ruß. Sie informierten den zuständigen Schornsteinfeger und übergaben die Einsatzstelle an den Hauseigentümer.

Die Feuerwehr kontrolliert den Schornstein. Quelle: Mike Köhler/Feuerwehr Groitzsch

Die Feuerwehren waren vorsorglich mit zwei Löschfahrzeugen, der Drehleiter und einem Einsatzleitwagen ausgerückt. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Kameraden beendet.

Zwei Einsätze ohne Eingreifen am Dienstag

Zuvor waren beide Abteilungen am Dienstag alarmiert worden. Das Pegauer Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 war gegen 11 Uhr mit sieben Kameraden zum gemeldeten Brand eines Autos nahe Zitzschen ( Kreisstraße 7957/Bundesstraße 186) gefahren. Weil aber nichts brannte, mussten die Akteure nicht eingreifen. Die Groitzscher Drehleiter war gegen 17.50 Uhr zum Backhaus Hennig nach Rüssen-Kleinstorkwitz gerufen worden, wo allerdings nur die Brandmeldeanlage fehlerhaft ausgelöst hatte.

Von okz