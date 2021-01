Feuerwehren sammeln in Regis und Oelzschau Weihnachtsbäume ein

Regis-Breitingen/Rötha

Großes Ausmisten in Regis-Breitingen und im Röthaer Ortsteil Oelzschau: Am Sonnabend flogen hier etliche ausgediente Weihnachtsbäume aus Wohnungen und Häusern. Und in beiden Orten griffen die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren beherzt zu und nahmen Tanne, Fichte, Kiefer und Co. entgegen. Kleine Unterschiede gab es allerdings beim Komfort.

In Regis-Breitingen standen Jugendwart Frank Bytow und der 16-jährige Philip Timmler vier Stunden bereit, um auf dem hinteren Areal des Feuerwehrgerätehauses die einst schmucken Stücke entgegen zu nehmen und anschließend auf einem großen Haufen zu stapeln. „Schon fünf Minuten nach neun Uhr ging es hier rund“, erzählt Bytow. Zahlreiche Bewohner der Stadt nutzten die Gelegenheit, das Abliefern des Weihnachtsbaumes mit einem Winterspaziergang zu verbinden. Ab halb eins aber standen die zwei allein auf weiter Flur. „Aber wir bleiben hier bis 13 Uhr. So haben wir es angekündigt und so machen wir es auch“, bekräftigt Timmler.

„Baumgeld“ soll Zeltlager für Nachwuchskameraden ermöglichen

Zwei Euro kostete es die Regiser, ihren Baum hier entsorgen zu können. Viele allerdings gaben wesentlich mehr, schließlich kommt das Geld der Jugendwehr zugute. Timmler und Bytow hoffen, dass mit dem „Baumgeld“ die erforderliche Summe für das Zeltlager im Sommer aufgestockt werden kann – und dass das Zeltlager überhaupt stattfindet. Denn das gemeinsame Wochenende für die Kinder und Jugendlichen fiel schon im vergangenen Jahr der Pandemie zum Opfer.

Frank Bytow (links) und Philip Timmler stapeln die ausgedienten Bäume zu einem Haufen. Quelle: Julia Tonne

Jugendwehr in Regis-Breitingen wächst auf 18 Mitglieder

Dennoch: Das Jahr 2020 war zumindest für die Jugendwehr ein erfolgreiches. Immerhin kamen fünf neue Kinder hinzu, so dass nun insgesamt 18 Nachwuchskameraden das Retten, Löschen und Bergen lernen. Und für Timmler hieß es: ein Wechsel von der Jugendwehr in den aktiven Dienst. Laut Bytow geht die Suche nach interessierten Kindern aber weiter. Gesucht würden Jungen und Mädchen ab acht Jahren.

Auch der Regiser Bürgermeister Jörg Zetzsche nutzte die Möglichkeit, um seinen „Nadler“ hier loszuwerden. Und gleich zu fragen, wie es denn nun mit dem Haufen weitergeht. Laut Bytow werden die Bäumchen in den nächsten Tagen von einer ortsansässigen Firma geschreddert.

Bürgermeister Jörg Zetzsche war einer von etlichen Regisern, die ihren Baum bei der Feuerwehr vorbeibrachten. Quelle: Julia Tonne

In Oelzschau lädt die Feuerwehr die Bäume auf den Traktor

Etwas komfortabler war die Entsorgung der ausgedienten Weihnachtsbäume für die Bewohner des Röthaer Ortsteils Oelzschau. Sie mussten nicht einmal lange das Haus verlassen. Der Gang zum Straßenrand reichte. Ab dort übernahmen die Kameraden der Oelzschauer Feuerwehr. Landwirt Martin Zimmerling hatte Traktor samt Anhänger zur Verfügung gestellt und steuerte den Zug durch die engen Gassen, die Kameraden Max Carow, Sven Schickmann und Marc Remler liefen hinterher und nahmen alles mit, was halbwegs nach Baum aussah.

Mit Traktor und Anhänger zogen die Feuerwehrleute durch Oelzschau, um die am Straßenrand abgestellten Bäume einzusammeln. Quelle: Julia Tonne

Mehrmals gleich musste der Trupp ausrücken, denn der Hänger fasste dann doch nicht alle Tannen, die ihren Dienst über die Feiertage getan hatten. Letztlich kamen rund 100 Nadelbäume zusammen, die Zimmerling nun bei sich auf dem Hof lagert. „Und wenn die Pandemie vorbei ist und wieder Treffen und Veranstaltungen möglich sind, verbrennen wir sie und laden die Oelzschauer dazu ein“, sagt Jugendwart Schickmann. Etwas Geduld sei aber sicherlich noch nötig, vor Ostern werde es wohl nichts mit dem Feuer.

Von Julia Tonne