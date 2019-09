Feuerwehrfest in Rötha: Neues Gelände und spektakuläre Übungen

Rötha

Die Freiwillige Feuerwehr von Rötha feiert ihr 145-jähriges Bestehen. Das ist zwar noch nicht das ganz große Jubiläum wie bei der 150-jährigen Truppe der benachbarten Kreisstadt. Doch die Röthaer Floriansjünger sind es gewohnt zu feiern.

Früher gab es sogar jedes Jahr eine dreitägige Sause, erinnert sich Wehrleiterin Manuela Brandl. Doch das sei einfach nicht mehr zu stemmen, so dass jetzt nur noch alle fünf Jahre groß gefeiert wird. In den Jahren dazwischen gibt es Tage der offenen Tür.

Festzelt darf nicht länger auf dem Lindenplatz stehen

Was in diesem Jahr neu ist: Das Festzelt steht nicht wie bisher zwischen altem und neuem Gerätehaus auf dem Lindenplatz, sondern auf dem Festplatz hinterm Schützenhaus in der Kreudnitzer Straße. Der Grund dafür sei ein rechtlicher. So große Festzelte müssten fest im Boden verankert werden, erklärt Brandl. Das Beschweren mit Wasserkanistern auf dem Asphalt reiche nicht mehr aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Rötha feiert ihr 145-jähriges Bestehen. Quelle: André Neumann

Das Fest beginnt am Abend des 6. September mit einer zweistündigen Festsitzung für geladene Gäste. Dazu gehören neben den eigenen Kameraden solche von benachbarten Wehren, der Bürgermeister und auch der ehemalige Bürgermeister.

Mehrere Einsatzübungen vor Publikum geplant

Manuela Brandl hofft auch, dass die 85 Jahre alte Hannelore Froese vorbeischaut. Die Frau des früheren Wehrleiters lebt noch immer in der Wehrleiterwohnung im Gerätehaus und nimmt noch immer an den Treffen der Alters- und Ehrenabteilung teil. Sie soll für 55 Jahre bei der Feuerwehr geehrt werden.

Am Sonnabend und am Sonntag wird es dann in mehrerer Hinsicht heiß und brenzlig auf dem Gelände zugehen. Zum einen, weil die Firma Atemschutz Röser aus Kömmlitz bei Oelzschau ihren Brand-Ausbildungscontainer hier aufstellt und der auch an beiden Tage für Ausbildungszwecke in Betrieb sein wird.

Den Anfang machen die Röthaer Atemschutzgeräteträger selbst, die hier am Sonnabend von acht bis zehn erst einmal zum Frühsport antreten müssen. Zumindest von außen können Neugierige dabei zuschauen, wie die Feuerwehrleute unter Einsatzbedingungen üben.

Ein anderes Feuer wird am Samstagnachmittag gelegt. Dann erwartet die Besucher eine Einsatzübung, bei der die zweiköpfigen Löschtrupps jeweils aus einem Erwachsenen Feuerwehrmann bestehen und aus einem Kind aus der Jugendfeuerwehr. „Wir wollen zeigen“, sagt die Wehrleiterin, dass die Kinder dass Gleiche lernen, wie die Großen.

Das Szenario: Zwei Kinder werden beim Spielen ein eigens dafür gebautes Holzhaus anzünden und selbst noch den Notruf absetzen. Während die Retter anrücken, geben die Kinder zwei nervende und störende Schaulustige. Ein Phänomen, mit dem die Röthaer Wehr tatsächlich bei fast jedem Einsatz zu tun hat, weil es in der Stadt offenbar Leute gibt, die dem Feuerwehrauto hinterher, manchmal sogar voraus fahren.

Buntes Programm: Fahrt im alten Feuerwehrauto möglich

Ansonsten können die Festbesucher am Sonnabend ab 12 Uhr nach dem Mittagessen aus der Gulaschkanone und vom Grill ein buntes Programm mit Spiel und Spaß, alter und neuer Feuerwehrtechnik, einer Aufführung des Kindergartens und Rundfahrten in einem alten Feuerwehrauto erleben.

Für tolle Stimmung am Abend hat die Feuerwehr ein Andreas-Gabalier-Double und Stripperin Melody Aurora engagiert. Für die Tanzmusik sorgt die Discothek Minimalmugge. Am Sonntagmorgen, ist es dann Peter, der Vater eines Feuerwehrmannes, der für die passende Musik zum Frühschoppen sorgt, mit dem das Fest ausklingt.

Von André Neumann