Kameraden von drei Feuerwehren mit fünf Fahrzeugen sind in Böhlen am Pulgarer Weg angerückt. Doch Ursache der unklaren Rauchentwicklung war weder der beim Alarm gemeldete Gebäudebrand noch die Polizeiinformation vom Schornsteinbrand.

Feuerwehrleute treffen in Böhlen auf unklare Rauchentwicklung

Einsatz am Sonntag

