Film ab: Bornaer Schaufenster werden zu Kinoleinwänden

Borna

Bislang gab es in Borna vorrangig auf dem Volksplatz Open-Air-Kino-Abende. Nun allerdings werden im ganzen Stadtgebiet Filme gezeigt – und zwar in den Schaufenstern vieler Geschäfte. Und das nicht nur am Abend, sondern ganztägig.

Die Idee dazu hatten gleich mehrere Protagonisten: der Gewerbeverein Borna, Thomas Bergner vom Museum der Stadt sowie die „Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden“ (SLUB). Und so flimmern nun uralte Filmsequenzen über Monitore, die im Schaufenster stehen. In drei Geschäften ist gar das Schaufenster selbst die Kinoleinwand.

Zu sehen sind unter anderem Ausschnitte aus Filmen der 800-Jahr-Feier aus dem Jahre 1938, Aufnahmen aus dem Seegarten und vom Volksplatz. Auch Filmmaterial vom bekannten Bornaer Café Haussmann ist dabei.

Filmschätze sollen sichtbar gemacht werden

„Es geht bei dem Projekt darum, Filmschätze Sachsens sichtbar zu machen“, sagt Manuela Pförtner von der Parfümerie Funcke, die sich gemeinsam mit Jörg Lorentz der Idee angenommen und die Koordination vor Ort übernommen hat. Hilfe dafür komme von der Koordinierungsstelle zur „Sicherung des audio-visuellen Erbes in Sachsen“ (kurz: Save), einem gemeinsamen Projekt von SLUB und dem Filmverband Sachsen.

Diese sichten, bewerten, digitalisieren, katalogisieren und speichern bedeutsame Aufnahmen, die in Museen, Archiven, Bibliotheken und weiteren Sammlungen lagern. Danach stellen sie diese der Öffentlichkeit in der SLUB-Mediathek zur Verfügung.

Bornaer haben sich mit zahlreichen „Filmspenden“ beteiligt

Menschen aus ganz Sachsen, darunter viele aus Borna, haben sich für das Bornaer „Kino-Open-Air“ mit „Filmspenden“ beteiligt. Auch diese Filme, teilweise aus den 20er- und 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts stammend, wurden im Auftrag der SLUB bearbeitet, restauriert, digitalisiert und dadurch vor dem Verfall gerettet.

„Und so sind Aufnahmen vom Leben aus der Region zu sehen“, macht Pförtner deutlich. Denn dem Bornaer Gewerbeverein sei es ein großes Anliegen mitzuhelfen, diese Filme sichtbar zu machen. Und zwar so, dass tatsächlich jeder sie sehen kann: in den Schaufenstern der Stadt.

Aufnahmen flimmern in verschiedenen Geschäften

Wer also in den kommenden Wochen durch die Kreisstadt bummelt, Weihnachtsgeschenke sucht oder sich selbst etwas Gutes tun will, kann kleine Verschnaufpausen mit etwas Kultur auffüllen. Dabei können sie und er sich ins Borna versetzen lassen, wie es vor Jahrzehnten aussah.

Aufnahmen flimmern unter anderem in folgenden Schaufenstern über Leinwände: im ehemaligen Geschäft Mode Nr. 1 in der Reichsstraße, in der Versicherungsagentur Thoralf Lang (Roßmarktsche Straße), bei der Concordia-Versicherung (An der Mauer), bei Elektro-Teichmann, Mode Nr. 1 Colette Jahnke (Wassergasse), Geschenkeladen Glücksmomente, Parfümerie Funcke, Elektro-Schreiter und in der Buchhandlung (alle Bahnhofstraße). Auch die Praxis für Osteopathie von Dorothea Krampe und die LVZ (beide Brauhausstraße) beteiligen sich.

Von Julia Tonne