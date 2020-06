Finanzamt Grimma öffnet wieder für Besucherverkehr

Landkreis Leipzig/Grimma

Das Finanzamt Grimma ist wieder für den Besucherverkehr geöffnet. Seit Montag stehen die Mitarbeiter der Informations- und Annahmestelle wieder persönlich zur Verfügung. „Der Besucherbereich wurde im Rahmen der geltenden Hygiene- und Schutzvorschriften räumlich angepasst und entsprechend ausgestattet“, teilt Vorsteher Jürgen Stieff mit. „Um Infektionsrisiken zu minimieren sowie Wartezeiten zu vermeiden, ist ein Besuch bis auf weiteres nur nach vorheriger telefonischer Vereinbarung eines festen Termins möglich.“ Hierfür wurde für das Finanzamt die Rufnummer 03437/9 40 56 78 eingerichtet.

Wer die Steuererklärung in Papier einreichen möchte, sollte sich die benötigten Vordrucke weiterhin vom Finanzamt per Post zuschicken lassen, wird geraten. Die Vordrucke können schriftlich, telefonisch oder per E-Mail angefordert werden. Das betrifft vor allem den 2019 neu eingeführten Vordruck zur vereinfachten „Erklärung zur Veranlagung von Alterseinkünften“ für Pensionäre und Rentner.

Anzeige

Bürger, die Unterlagen persönlich im Finanzamt Grimma abgeben möchten, werden gebeten, diese vor Ort in die Finanzamtsbriefkästen einzuwerfen. Darüber hinaus steht den Bürgern das 24h-Serviceportal der Steuerverwaltung „Mein Elster“ (www.elster.de) mit allen Möglichkeiten rund um die Erstellung und Übermittlung der Steuererklärung zur Verfügung.

Weitere LVZ+ Artikel

Von sp