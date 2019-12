Fischer-Art darf Haltestelle in Borna bemalen

Borna

Grünes Licht für den Künstler Michael Fischer-Art: Der 50-Jährige, der vor zwei Jahren seinen Wohnsitz von Leipzig nach Borna verlegt hat, wird seine Spuren erstmals im Stadtbild hinterlassen – an der Bushaltestelle am Breiten Teich in der Sachsenallee. Dafür gab es jetzt Zustimmung im Stadtrat.

Spenden von Bornaern für Haltestelle

Möglich wird das auch durch zahlreiche Spenden. Dahinter verbergen sich sogenannte Anleihen, die Bürger erworben haben. Auch Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) hatte dafür in die eigene Tasche gegriffen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 30.000 Euro, von denen 18.000 Euro aus Fördertöpfen stammen. Der Rest sind Eigenmittel der Stadt, die allerdings unkonventionell akquiriert wurden. Es handelt sich um Spenden, eben Geld, das durch den Verkauf von Anleihen zusammengekommen ist.

Der Künstler Michael Fischer-Art darf jetzt eine Bushaltestelle in Borna bemalen. Quelle: Andre Kempner

Bornaer Gymnasiasten werden von Fischer-Art miteinbezogen

Die Gestaltung der Haltestelle soll nicht allein durch Fischer-Art erfolgen. Dabei sollen auch Schüler des Teichgymnasiums miteinbezogen werden.

Von Nikos Natsidis