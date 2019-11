Fischer-Art will Bushaltestelle in Borna gestalten – Rat muss zustimmen

Borna

Die Weichen wurden im Bauausschuss gestellt. Jetzt liegt es am Stadtrat. Wenn das Gremium auf seiner nächsten Sitzung am 5.Dezember zustimmt, fließen die Gelder für eine neue Bushaltestelle am Breiten Teich in der Sachsenallee. Die soll der Künstler Michael Fischer-Art auf seine ganz spezielle Weise gestalten.

Die Finanzierung steht weitgehend, sagt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Es geht um 30.000 Euro, von denen 18.000 Euro aus Fördertöpfen stammen. Der Rest sind Eigenmittel der Stadt, die allerdings unkonventionell akquiriert wurden.

Es handelt sich um Spenden. Die Stadt hatte zum Erwerb von Anleihen aufgerufen, um die Haltestelle nach Fischers Art umzugestalten. Das Gros der Mittel, so Luedtke, sei mittlerweile zusammengekommen. 7500 Euro sind bereits bei der Stadt eingegangen. Der Rest ist fest zugesagt.

Der Künstler Michael Fischer-Art will eine Bushaltestelle in Borna bemalen. Quelle: Andre Kempner

Geld von Bornaer Stadträten

Zu den Spendern gehören mit Michel Zurbrügg (SPD-Fraktion) aktuell und mit Sebastian Stieler (CDU-Fraktion) ehemalige Bornaer Stadträte, aber auch die Stadtratsfraktion der Linken. Versicherungsfachmann Mario Liebing griff ebenso in die Schatulle wie Baubürgermeister Karsten Richter ( CDU).

Bornaer Gymnasiasten werden einbezogen

Oberbürgermeisterin Luedtke betont, dass sie die Idee gut findet. Immerhin soll mit Michael Fischer-Art der wohl bekannteste Künstler mit Wohnsitz in Borna Hand an die Neugestaltung des Fahrgastunterstandes legen, der auch barrierefrei ist. Bei der Gestaltung der Haltestelle werden Schüler des Teichgymnasiums miteinbezogen. Die alte Haltestelle wird entsorgt.

Neuer Farbtupfer in Borna

Was dabei herauskommt, ist unklar. „Über Kunst kann man sich prinzipiell streiten“, sagt die Rathauschefin. Ihr geht es um einen neuen Farbtupfer. „Hauptsache, es wird bunt.“ Bleibt die Frage, ob das künftige Bornaer Kunstobjekt mit konkretem Gebrauchswert nicht auch Vandalen anlockt, etwa Graffiti-Sprayer. Luedtke: „Das glaube ich nicht.“ Bei anderen großformatigen Wandbildern wie etwa am Blauen Hecht habe es damit bisher auch keine Probleme gegeben.

