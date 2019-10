Fischquälerei in Kitzen?

Pegau/Kitzen

Kinder werden beschuldigt, in Kitzen Fische gequält zu haben. Der Schreiber eines anonymen Briefes, der der Stadtverwaltung Pegau und der LVZ vorliegt, spricht von „Schindluder“, was mit den Tieren passiere und fordert sofortige Maßnahmen dagegen.

Nach seiner Darstellung sollen seit dem Sommer Kinder an den Nachmittagen und am Wochenende am Feuerlöschteich angeln. Sie würden die Fische mit Ästen und Steinen bewerfen, sie an der Angel umher schleudern, ihnen den Haken aus dem Maul reißen, die Tiere auf dem Asphalt zertreten oder ihnen die Augen eindrücken, heißt es in dem Brief. Das habe nichts mit Hobby oder Sport zu tun, „Fische sind Lebewesen und kein Spielzeug“. Das Verhalten sei „grausam“, „abscheulich“ und eine „Sauerei“.

Mitarbeiter des Bauhofes kontrollieren Teich

Der Schreiber oder die Schreiberin habe sich nach eigenen Angaben bereits an überregionale Behörden gewandt, die sich entsetzt gezeigt hätten, jedoch in dieser Sache auf die kommunale Verwaltung verwiesen. Nun sei der Brief seit Ende September bei der Pegauer Stadtverwaltung, doch nichts würde passieren.

Gunther Grothe, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes im Pegauer Rathaus, kennt den Brief. Er habe die Mitarbeiter des Bauhofes angewiesen, regelmäßig zum Kitzener Teich zu fahren und nach dem Rechten zu sehen. Bisher seien ihm keine Verstöße bekannt.

Kritik am anonymen Brief

Tino Pollmer ist Mitglied im Angelverein des benachbarten Ortes Werben. Er weiß, dass in Kitzen Kinder angeln, und er war selbst auch schon dort. Der Nachwuchs habe sich „relativ ordentlich verhalten und auch den Müll wieder mitgenommen“, sagt der Angler, der früher in seinem Verein die Jugendgruppe betreute. Aus Berufsgründen sei ihm dies dann nicht mehr möglich gewesen.

Er wolle das Thema im Verein ansprechen. Am Kitzener Teich werde er vorbei schauen und mit den Kindern ins Gespräch kommen. Von anonymen Briefen halte er gar nichts.

Jugendfischereischein für Nachwuchs

Das sieht Friedrich Richter vom Angelverband Leipzig genau so, zu dem 200 Vereine in Leipzig und Umgebung gehören, auch aus der Pegauer Region. Seiner Meinung nach hätte der anonyme Schreiber lieber reagieren und „die Kinder zusammen stauchen sollen, denn solches Verhalten geht gar nicht“. Er ist sich ziemlich sicher, dass der Nachwuchs nicht in einem der Angelvereine organisiert ist.

Dort erhalten Kinder einen Jugendfischereischein und lernen, richtig mit Fischen umzugehen, so Richter. Erst nach einem Jahr Mitgliedschaft dürfen sie allein angeln. In dem ersten Jahr im Verein ist es nur in Begleitung eines Erwachsenen erlaubt, wobei die notwendigen Kenntnisse vermittelt werden sollen.

Tierschützer kritisieren Angelsport

Das Interesse am Angelsport wächst, die Mitgliederzahlen in den Vereinen steigen. Aktuell gibt es in Sachsen rund 43.000 Angler, davon 5000 Kinder und Jugendliche.

Tierschützer machen seit längerem mobil gegen den Angelsport und weisen auf das Schmerzempfinden der Fische hin. Der Deutsche Tierschutzbund betont, dass es nach Paragraph 17 des Tierschutzgesetzes verboten ist, Wirbeltiere, zu denen die Fische gehören, ohne vernünftigen Grund zu töten oder ihnen länger anhaltende erhebliche Schmerzen zuzufügen. Als vernünftiger Grund gelte nur der Nahrungserwerb oder die Hege und Pflege des Fischbestandes.

Von Claudia Carell