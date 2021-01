Borna

Ein leeres Fitnessstudio ist ein seltsamer Anblick. Für Thomas Reißinger ist er aber mittlerweile traurige Normalität. Zwar geht der Inhaber von „Fit und Fair“ in der Altenburger Straße in Borna jeden Tag durch sein Studio. Daran gewöhnen kann er sich aber nicht. Trotzdem sagt er: „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand.“

Bittere Schließung

Schon im letzten Jahr musste er sein Studio vier Monate lang schließen. Das ist bitter, auch wenn ihm wie auch Gastwirten Unterstützungsgelder von 75 Prozent des Umsatzes vom Vorjahr zustehen. Davon allerdings wird das Kurzarbeitergeld für seine insgesamt 20 Mitarbeiter abgezogen, „und von der Summe, die dann noch übrig bleibt, erhalten wir nur 50 Prozent“.

Null Einnahmen derzeit

Wenn das Geld nur käme. Reißinger: „Bisher ist das Kurzarbeitergeld vom November noch nicht da.“ Thomas Reißinger muss das Geld also ebenso vorschießen wie die Kosten für Miete, Wasser und Strom. Das ist, gelinde gesagt, eine Herausforderung, nicht nur, weil seine Reserven bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr weitgehen draufgegangen sind. Und Kredite, die Unternehmen wie dem Fitnessstudio helfen sollen, hat der Studiobetreiber zwar beantragt. Geld hat er aber noch keins bekommen, obwohl es sich um sogenannte Schnellkredite handelt. Weil das Studio aber seinem Namen alle Ehre macht und während der Zwangsschließung fairerweise keine Mitgliedsbeiträge kassiert, „haben wir auch null Einnahmen“. Das hat immerhin den Effekt, dass die Stammkunden bisher an Bord geblieben sind.

Dennoch Kündigungen

Kündigungen muss Reißinger dennoch verbuchen. Die gibt es auch in coronafreien Zeiten. An sich eine normale Fluktuation, die sich durch Neukunden ausgleichen lässt. Das ist derzeit aber nicht möglich. Ohnehin fällt der aktuelle Lockdown in eine Zeit, in der es üblicherweise vergleichsweise viele Leute in Fitnessstudios drängt – nach Weihnachten und zu Beginn des neuen Jahres, wenn die Umsetzung guter Vorsätze („Mehr Sport treiben.“) ansteht.

Online-Kurse für die Stammkunden

Für die Stammkunden gibt es Online-Kurse bei „Fit und Fair“. Nicht auf Youtube, sondern live. Das hat den Vorteil des Direktkontakts zu den Mitgliedern. Von denen nutzt allerdings nur ein kleiner Teil das Angebot.

Optimismus trotz pandemiebedingter Schwierigkeiten

Thomas Reißinger gibt sich trotz aller pandemiebedingten Schwierigkeiten optimistisch. Immerhin erhalten er und andere Unternehmen Unterstützung. „In anderen Länden sieht das schlechter aus.“

Von Nikos Natsidis