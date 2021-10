Floristikhandel aus Leipzig siedelt sich neben der A 72 in Borna an

Borna

Die Stadt Borna hat einen weiteren Kaufinteressenten für eine Fläche im Gewerbegebiet Borna-Ost gefunden. Zwischen dem Logistikunternehmen Lekkerland und dem künftigen Autohof wird sich ein Floristikhandel ansiedeln. Der Stadtrat bestätigte einstimmig den Verkauf des Grundstücks neben der Autobahn 72 an die Firma Siegfried Schuster mit Sitz in Leipzig. Diese erwirbt eine Fläche von rund 38 000 Quadratmeter. Der Kaufpreis: 810 000 Euro.

Lekkerland erste Firma im Gewerbegebiet an der A 72

Das Gewerbegebiet wurde in den Jahren 2014 bis 2016 erschlossen. Schon damals hatte der Fokus darauf gelegen, Unternehmen mit einem größeren Flächenbedarf eine Ansiedlungsmöglichkeit zu bieten. Den Auftakt hatte Lekkerland gemacht. Das Logistikunternehmen war 2015 von seinem früheren Standort Hartmannsdorf die A 72 nach Norden entlang bis Borna gewechselt. 3400 Kunden in ganz Mitteldeutschland, darunter Tankstellen, Kioske, Getränkemärkte und Kantinen, werden von hier aus beliefert.

Zweite Fläche geht an Autohof-Investoren

Bereits bei der Lekkerland-Ansiedlung zeigte sich die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) zuversichtlich, auch für die übrigen Areale Interessenten zu finden. Eine zweite große Fläche aber brachte die Kommune nach zwei erfolglosen Versuchen erst in diesem Sommer erfolgreich unter die Haube. Rund 30 000 Quadratmeter wurden für die Errichtung eines Autohofes an die HP Fünfzehnte Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, eine Tochter der Herecon-Projekt-Gruppe aus Bernau am Chiemsee, verkauft.

Eine Fläche im Gewerbegebiet Borna-Ost wird von der Kommune für die Ansiedlung eines Blumen-Versandzentrums verkauft. Das Areal (mit Pin markiert) befindet sich zwischen dem Logistikunternehmen Lekkerland und dem künftigen Autohof an der A 72 (r., orangefarbiger Streifen). Quelle: Screenshot Rapis

Leipziger Floristikhandel seit mehr als 100 Jahren

Auf dem einzig noch verbliebenen Grundstück zwischen Lekkerland und dem künftigen Autohof will nun ein Leipziger Floristikhandel Wurzeln schlagen. Beabsichtigt ist die Errichtung eines Büro- und Lagerkomplexes für das Versandzentrum „Floristik24“, geht aus dem Beschlusstext des Stadtrates hervor. Das Online-Geschäftsfeld des traditionsreichen Unternehmens, das in Leipzig auf eine über hundertjährige Geschichte zurückblicken kann, habe sich sehr erfolgreich entwickelt. Da am derzeitigen Standort in Leipzig-Radefeld keine Erweiterung möglich sei, soll das Versandzentrum nach Borna verlagert werden.

Bis zu 50 Mitarbeiter am Standort Borna geplant

Momentan beschäftigt die Firma eigenen Angaben zufolge im Versandbereich 20 Mitarbeiter. Deren Zahl soll sich in Borna bis zum Jahr 2025 auf 40 bis 50 Beschäftigte erhöhen. In jüngster Zeit setzte die Firma verstärkt aufs Online-Geschäft und beliefert vor allem Floristen, Blumenfachgeschäfte und das professionelle Dekorationsgewerbe.

Lesen Sie auch

Von Simone Prenzel