Flucht aus dem Bombenhagel von Irpin nach Borna – Frauen haben weiter Angst

Borna

Wer den beiden jungen Frauen gegenübersteht, sieht ihnen die Torturen an. Nahezu zwei Tage waren Mariana Kamilova und Mariia Lazebna unterwegs, um von Irpin in der Nähe von Kiew nach Borna zu kommen. Hinaus aus Bombenhagel und Beschuss, wie es Europäer in der Regel nur aus dem Fernsehen kennen.

Und so froh sie sind, dass sie sich jetzt in Sicherheit befinden, so sehr haben sie Angst. Die Angst der letzten Tage im von Russland begonnenen Krieg, die ihnen in den Knochen steckt. Und die Angst um ihre Familien, die allesamt im Kriegsgebiet in der ukrainischen Partnerstadt von Borna geblieben sind.

Privater Hilfskonvoi aus Borna

Insgesamt drei Frauen und fünf Kinder kamen am Dienstag nach sieben in der Frühe in Borna an. Sie waren von einem privaten Bornaer Hilfskonvoi an der polnisch-ukrainischen Grenze abgeholt worden, zu dem Guido Horn vom Autohaus Heuter und Linken-Stadtrat Tino Johne gehört hatten.

Flüchtlinge aus Irpin steigen hinter der polnischen Grenze in einen Bus, mit dem sie bei einer privaten Hilfsaktion nach Borna gebracht werden. Quelle: privat

Beutel mit wenigen Sachen

Bevor sie in die Fahrzeuge aus Borna steigen konnten, hatten sie eine gefährliche Reise aus dem Zentrum des Landes, eben aus der Hauptstadt-Region, bis in den Westen der Ukraine hinter sich. Gerade einmal einen Beutel mit wenigen Sachen hatten die beiden jungen Frauen greifen können, bevor sie von ihren Verwandten ins Auto gesetzt worden waren.

Mit dabei: Arina, die Tochter von Mariia Lazebna, ein Baby im Alter von drei Monaten. Auch die Fahrt zur Grenze war hart gewesen. „Die Kinder haben immer wieder geschrien.“ Logisch, schließlich war es durch Kriegsgebiet gegangen.

Ein brennendes Haus in Irpin: Die Bornaer Partnerstadt ist Ziel heftiger russischer Angriffe. Quelle: privat

Ausfahrtsstraßen zerstört

Dabei hatten die Frauen mit ihren Kindern noch Glück gehabt. Sie hatten die Stadt gerade noch verlassen können. Kurze Zeit später, so erzählen sie, waren alle Ausfahrtstraßen zerstört worden.

Zerstörungen in Irpin: Die Bornaer Partnerstadt ist Ziel heftiger russischer Angriffe. Quelle: privat

Stau an der Grenze

An der Grenze hatte es einen riesigen Stau gegeben. Dass die Frauen und Kinder mit Ziel Borna überhaupt bis dorthin gekommen waren, hatte wohl mit dem Verständnis der Kraftfahrer in der langen Warteschlange vor der Grenze zu tun gehabt. Sie sahen gesehen, dass die Frauen aus Irpin Kinder an Bord hatten, und sie durchgelassen.

Zerschossenes Auto in Irpin: Die Bornaer Partnerstadt ist Ziel heftiger russischer Angriffe. Quelle: Privat

Immer wieder Borna

Die Situation in Irpin ist schrecklich, sagt Mariana Kamilova. Und unter Tränen: „Immer wieder Bomben.“ Mittlerweile wird das Essen in der Stadt knapp, die Supermärkte sind weitgehend zerstört. Die Verbindung nach Hause – per Telefon und online – ist schlecht. In Irpin ist das Internet ausgefallen, weil ein Funkmast zerstört wurde.

Russisches Volk hat keine Schuld

Dass die russische Armee jetzt in ihr Land einfiel, ist für die zwei Frauen unbegreiflich, weil sie, wie viele andere Ukrainer auch, gute Verbindungen nach Russland haben. „Ich habe eine Zeit lang in Petersburg gelebt“, erzählt Marianna. Dadurch hat sie noch Kontakte in die Stadt. Bekannte von dort haben sich über soziale Medien bei ihr „dafür entschuldigt, was jetzt passiert“. Und weiter sagt Mariana: „Wir geben dem russischen Volk keine Schuld.“

Keine Ausrüstung für die Flucht

Als die beiden jungen Frauen ihr Zuhause in Irpin verlassen hatten, konnten sie sich nicht für die bevorstehende Fahrt auszurüsten. Es fehlt ihnen neben vielen anderem auch an Geld.

Untergebracht im Hotel „Drei Rosen“

Sie sind wie auch die Flüchtlinge, die am Wochenende von Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) und ihrem Mann Holger von der polnischen Grenze nach Borna gebracht worden waren, im Hotel „Drei Rosen“ untergebracht. „Wir sind froh, dass wir in Borna sind“, erklärt Mariia Lazebna, während sie ihr Baby schaukelt.

Sie ist von Beruf Friseuse. Mariana hat an einer Tankstelle gearbeitet. Wenn die Frauen in Deutschland arbeiten dürften, würden sie das sofort tun. „Wir wollen unseren Lebensunterhalt und den unserer Kinder selbst verdienen.“

Die Angst bleibt

Zunächst haben sie aber mit den schrecklichen Erlebnissen der letzten Tage zu kämpfen. Drei Tage lang haben sie nicht geschlafen. Aber auch wenn sie jetzt versuchen, in Borna zur Ruhe zu kommen: Die Angst bleibt.

Von Nikos Natsidis