Flüchtender Moped-Fahrer verursacht Verkehrsunfall in Borna

Borna

Gestern frühen Mittwochnachmittag ist in Borna ein Moped-Fahrer auf einer Simson S 51 in Borna vor der Polizei geflüchtet. Als er gegen 13.50 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit von der Lessingstraße auf die Liebes-Kirsch-Allee abbiegen wollte, geriet er auf die andere Fahrbahnseite. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Suzuki zusammen, hat die Polizeidirektion Leipzig informiert. Der 26-Jährige verletzte sich dabei leicht, sodass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro.

Die Beamten stellten zudem an dem Kleinkraftrad Veränderungen an der Auspuffanlage fest, weswegen das Moped von der Polizei sichergestellt wurde. Es wurden Ermittlungen unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Den Auslöser für die anfängliche Flucht des 26-Jährigen, etwa eine Kontrolle, hat die Polizei nicht mitgeteilt.

Von LVZ