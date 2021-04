Förderverein: Hölzerne Garteneisenbahn für Kinder in Neukieritzsch

Neukieritzsch

Helle Freude herrschte jetzt in der Kindertagesstätte „Haus der Zukunft“ in Neukieritzsch. Und das ganz besonders unter den Eisenbahnfreunden. Was angesichts des Geschenkes, welches der Förderverein der Kita gemacht hat, die meisten der Mädchen und Jungen ganz schnell geworden sind.

Für die hieß es nämlich:„Alles einsteigen, einsteigen, gleich geht’s los...“ Der Förderverein „Zukünftige Entdecker“ hatte sich mit dem Projekt „Nachhaltige Spielgeräte aus Robinienholz“ beim Sächsischen Mitmach-Fonds 2020 beworben. Und gehörte zu den ausgewählten Gewinnern.

Partner bei der Beschaffung des neuen Spielgerätes war der Verein „Seehaus“, der am Hainer See den Strafvollzug in offenen Wohngruppen betreibt. „Gemeinsam konzipierten wir die Lokomotiven mit den verschiedenen Hängern für die Krippenkinder und Kindergartenkinder“, sagt Kita-Leiterin Katrin Winter. „Alle unsere Wünsche wurden aufgenommen und umgesetzt.“

Über die Wintermonate wurden die zwei Eisenbahnen, eine für die Kleineren, eine für die Größeren, in der Ausbildungswerkstatt des Seehauses gebaut. Dann bestanden sie die TÜV-Abnahme und durften endlich eingeweiht werden.

Die kleineren Kinder haben ihren eigenen Zug bekommen. Quelle: Kita Neukieritzsch

Die sechsjährige Zoe sang dafür sogar ein Lied über die Eisenbahn und überraschte damit alle anderen Kinder. Die danach gruppenweise mit den Bahnen auf die Reise gehen durften.

„Wir möchten uns ganz herzlich bei den Handwerkern vom Seehaus-Verein und bei unserem Förderverein für diese neuen Spielgeräte bedanken“, sagt die Kita-Leiterin.

