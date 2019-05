Regis-Breitingen

Der Termin ist schon länger vorgesehen. Deshalb wird der Förderverein Freibad Regis-Breitingen auch am 18. Mai in die neue Saison der Freizeiteinrichtung starten. Angesichts der Witterung wird es aber kaum mehr als der formelle Akt sein. „Wir werden das Freibad am Sonnabend, 14 Uhr, öffnen und vermutlich wenig später wieder schließen, weil niemand kommen wird“, sagt Vorsitzender Ronny Räßler, dessen Verein als Betreiber fungiert.

Besucherrekord im Sommer 2018

Für die nächsten Wochen hofft er auf Besserung. Wenn es so wird wie im letzten Sommer, wäre das schön. „Wir konnten zwar erst zwei Wochen später öffnen, hatten dann aber lediglich vier Schließtage wegen schlechten Wetters“, erzählt Räßler. „Wir hatten mehr als 15 200 Besucher. Das hat es noch nie gegeben.“ Was jedoch immer noch nicht reicht, um das Bad kostendeckend zu bewirtschaften. „Wir brauchen die Zuschüsse der Stadt. Und wir kommen trotzdem nur klar, weil wir fünf ganz aktive Kräfte haben, die nicht aufs Geld schauen.“

Arbeitseinsätze des Fördervereins

Seit März haben die Mitglieder das kommunale Bad in mehreren Einsätzen für die Saison vorbereitet, teils mit Unterstützung des städtischen Bauhofs. Natürlich wurden die beiden Wasserbecken geschrubbt. „Und wir haben die schwarzen Farbstriche zur Abgrenzung von Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich sowie zur Markierung der Bahnen erneuert“, so Räßer. Einige Geräte am Spielplatz wurden aufgearbeitet und gestrichen. Zudem brachten die Frauen und Männer die Freiflächen in Ordnung. Am Sozialtrakt wurde eine Wand gegen Nässe isoliert und neu verputzt. Auch hier soll es neue Farbe geben. Im Imbissbereich wurde die Bestuhlung aufgefrischt.

Wasser noch zu kalt für die meisten

„Am 27. April wurde mit dem Wassereinlauf begonnen“, sagt Schwimmmeister Andreas Erlewein. Drei Tage später war das große Becken dann voll. „Rund 750 Kubikmeter passen rein“, fügt er hinzu. In den letzten Tagen hat sich allerdings bei der Wassertemperatur wenig getan. Die aktuellen 13 Grad Celsius dürften wohl nur ganz Hartgesottene in die nassen Fluten locken. „Da liegt die Schmerzgrenze eher bei 16 Grad.“ Bei dem Wetter wird es aber noch dauern, bis das erreicht wird – wobei die meisten sicherlich 20 Grad und mehr bevorzugen. Die Hygienekontrolle hat keine Beanstandungen gebracht.

Ein Schwimmmeister und vier Rettungsschwimmer für Saison

Die Rückkehr von Erlewein nach einer Saison Ausfall ist wichtig für den Förderverein. Ersatzmann Alexander Jörk ist weitergezogen. „Er hat ein besseres Angebot erhalten“, bedauert Räßler. „Wir hätten ihn gern behalten, weil es mit ihm gut funktioniert hat und zwei Schwimmmeister besser sind.“ So aber müsse es bei einem bleiben. Zudem gibt es vier Rettungsschwimmer. Der Aufruf zum neuen Lehrgang im März hat keinen wirklichen Erfolg gezeigt. Lediglich Räßlers 17-jähriger Sohn hat ihn absolviert und gleicht nun den einen Abgang aus.

Der Vorsitzende weiß, dass das Freibad gerade wegen seiner großen Fläche im Schatten beliebt ist. Umso mehr ärgert ihn, dass in den letzten zwei Jahren circa 30 Bäume gefällt und entfernt werden mussten. „Den meisten hatten die zwei starken Stürme geschadet. Wenigstens sind die Liegeflächen gering betroffen.“ Dennoch gebe es Überlegungen, wieder neu zu pflanzen. Was allerdings Geld kostet, das der Verein kaum hat.

Projekt Planschbecken startet im Herbst

Zumindest die Stadt hat Finanzmittel erhalten, um endlich die lange geplante Erneuerung des Planschbeckens in Angriff zu nehmen. Das alte steht aber noch für diese Saison zur Verfügung. Gleich nach dem Abschluss im September soll dann das Projekt starten, damit möglichst im Mai 2020 das neue Angebot für die Steppkes bereit ist. Für zwei, drei Attraktionen am Rand setzt der Förderverein auf eine Spendenaktion.

Eintrittspreise und Öffnungszeiten

Die Eintrittspreise von 2018 bleiben stabil. Erwachsene zahlen drei Euro, der Nachwuchs zwischen drei und 18 Jahre 1,50 Euro. Zudem gibt es Zehner- und Saisonkarten. „Allerdings haben wir im Imbiss die Preise um ein paar Cent angehoben“, sagt Ronny Räßler. Die regulären Öffnungszeiten sind montags bis sonnabends 14 bis 18 Uhr, sonntags und in den Schulferien generell 12 bis 18 Uhr.

Von Olaf Krenz