Förderverein nimmt sich den Kirchturm in Kitzen vor – und plant Kultur

Pegau/Kitzen

Zwei Jahre nach dem Abschluss der Kirchensanierung in Kitzen geht es um den Punkt aufs „i“: die Sanierun g des etwa 20 Meter hohen Kirchturms. Dessen Ursprünge liegen im 12. Jahrhundert. Seine jetzige Höhe hat er aber erst 200 bis 300 Jahre später erreicht. „Früher wohnten hier die Nonnen und haben vom Turm aus dem Gottesdienst beigewohnt“, berichtet Ingrid Riedel, die Vorsitzende des Fördervereins der Kreuzkirche St. Nikolai und eine profunde Kennerin der Kitzener Kirchengeschichte.

Kirchensanierung für 1,5 Millionen Euro

Zehn Jahre nahmen die Innen- und Außensanierung des Gotteshauses in Anspruch. Ein Kraftakt, der allen Beteiligten speziell im Verein als Eigentümer des Komplexes noch in den Knochen sitzt. Aber der sie genauso stolz auf das Ergebnis macht. 1,5 Millionen Euro sind in das denkmalgeschützte Bauwerk geflossen: 1,2 Millionen Euro aus verschiedenen Fördertöpfen sowie 300 000 Euro aus Eigenkapital, Spenden und Eigenleistungen.

„Ich kann den Bürgern von Kitzen, insbesondere aus der Siedlung Rodeland nicht genug danken. Zusammen haben wir etwas Großartiges geschaffen“, zieht Riedel Bilanz. Sie erinnert an manchen schweißtreibenden Arbeitseinsatz. Nicht nur die Helfer rückten mit dieser Aufgabe näher zusammen, sondern das gesamte Dorf. „Darum geht es letztlich: dass wir gemeinsam etwas für unser Dorf tun.“

Zum Ende der Sanierungsarbeiten an der Kreuzkirche Kitzen hat der Förderverein diese Broschüre herausgegeben. Quelle: Kathrin Haase

Preissteigerungen noch nicht berücksichtigt

Nun also der Kirchturm. Den hatte der Förderverein zunächst gar nicht im Fokus. Er wollte dessen Sanierung nachfolgenden Generationen überlassen. „Aber weil die Gesamtsanierung so gut lief“, holt Ingrid Riedel noch einmal tief Luft, „gehen wir nun auch den Turm an.“ Auf 260 000 Euro werden die Baukosten für den zweischaligen Kirchturm geschätzt, wobei die aktuellen Preissteigerungen noch nicht berücksichtigt wurden. „Es könnte gut um ein Drittel teurer werden, aber das wissen wir jetzt noch nicht“, so die Vereinschefin weiter.

Private Stiftungen wollen Geld geben

Ein Großteil der Investitionssumme soll mit Fördermitteln abgedeckt werden. Der Antrag an den Freistaat Sachsen sei bereits gestellt. Den Rest wollen die Kitzener erneut aus Spenden und Eigenmitteln zusammentragen. „Das wird eine große Aufgabe“, ist sich Riedel bewusst, „aber ich habe keine Sorge, dass wir das Geld zusammenbekommen.“

Sie habe bereits private Stiftungen angeschrieben und von ihnen eine Zusage über 30 000 Euro erhalten. Zudem sei die Spendenbereitschaft der Kitzener und vieler Freunde der Kreuzkirche ungebrochen. Beträge von 50 bis 500 Euro sind schon auf dem Vereinskonto eingegangen. „So viele Familien haben für den Turm gespendet, darüber bin ich sehr dankbar. Es zeigt doch, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Ingrid Riedel (vorn) vom Förderverein der Kitzener Kreuzkirche erklärt 2019 unter anderem dem sächsischen Minister Thomas Schmidt (2. v. l., CDU) und Pegauer Bürgermeister Frank Rösel (hinter ihr, parteilos), was im Inneren des Gotteshauses gerade gebaut wird. Quelle: Claudia Carell

Lange Aufgabenliste bis hin zur Turmuhr

Die Sanierung des Kirchturmes ist auf zwei Jahre ausgelegt und hat eine lange Aufgabenliste: Ausbesserung des Innenputzes, Holzarbeiten an der Treppe und am Geländer, Erneuerung des Dachstuhles und des Daches, Abtragen des alten Außenputzes, Anpassung an das Kirchengebäude, Fenstereinbau, Erneuerung der Turmuhr.

Bereits im vergangenen Jahr wurden auf Geheiß des Denkmalschutzes und nach statischen Begutachtungen die Stahlzugbänder abgenommen, eine Art Korsett, das die innere und äußere Schale zusammenhielt. „Mithilfe des Oldtimervereins konnten wir das erledigen“, berichtet Riedel. „Das hat uns rund 15 000 Euro gespart. Eine richtig tolle Aktion.“

Wann die eigentliche Turmsanierung beginnen kann, hängt von den Fördermitteln ab. „Vorher können wir nicht anfangen.“

Kulturplan für 2022 festgezurrt

Parallel zu diesem letzten großen Bauvorhaben kümmert sich der 55 Mitglieder starke Förderverein wieder um kulturelle Angebote im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultursonntage“. Der Plan für 2022 ist bereits festgezurrt, sagt Ingrid Riedel. Er weist eine Reihe von Konzerten aus, unter anderem mit dem Leipziger Symphonieorchester, mit einem Gospelchor sowie Solokünstlern. Es gibt aber auch eine Buchlesung als Auftakt und den Tag des offenen Denkmals im Dezember.

Termine für die Kultursonntage 2022 in Kitzen 20. März, 16 Uhr: Buchlesung im Kulturhaus mit Wolfgang Rögner, Intendant des Leipziger Symphonieorchesters. Er liest aus „Tacet – aus dem Leben eines Kapellmeisters“. 1. Mai, 16 Uhr: Konzert „Wie lieblich ist der Maien“ mit dem Leipziger Kammerchor in der Kirche. 22. Mai, 16 Uhr: Konzert mit dem Leipziger Gospelchor „Gospel Changes“ in der Kirche. 19. Juni, 16 Uhr: Konzert „Eine große Nachtmusik“ mit dem Leipziger Symphonieorchester unter der Leitung von Robbert van Steijn in der Kirche. 31. Juli, 19 Uhr: Terrassenkonzert „Von Habanera bis Csardas“ mit dem Leipziger Musiker Ilia Foiguil auf der Terrasse des Kulturhauses. 21. August, 19 Uhr: Lieder und Balladen aus Klassik und Moderne mit dem Sänger Jens Theilig aus Crimmitschau, Konzert auf dem Pfarrhof. 11. September, 11 bis 17 Uhr: Tag des offenen Denkmals mit Musik und Unterhaltung, Kirchenführungen, Kaffee und Kuchenbasar, regionale Ausstellung, Imbiss. 25. September, 16 Uhr: Klavierkonzert „Wort und Musik“ mit dem Leipziger Musiker Gernot Maria Grohs und dem Pianist Ulrich Urban in der Kirche. 23. Oktober, 16 Uhr: Konzert „Ostrock und anderes“ mit dem Leipziger Rockmusiker Ingo „Klinge“ Klingner in der Kirche. 27. November, 16 Uhr: Adventskonzert mit dem Pegauer Elsterchor in der Kirche. Noch nicht fest terminiert sind zwei Sonderkonzerte in der Kirche: ein „Schubert-Zyklus“ mit dem ehemaligen Thomaskantor Gotthold Schwarz sowie ein Konzert für Trompete und Harfe.

Von Kathrin Haase