Regis-Breitingen/Zwenkau

Der Förderverein der Oberschule Regis-Breitingen wendet sich erneut hilfesuchend an Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU). Nachdem im Februar ein Brief des Vorstandes um Corinna Beyer und Mario Fritzsche an die Staatskanzlei in Dresden keine Reaktion gebracht hatte, wurde nun ein aktualisiertes Schreiben dem Regierungschef persönlich übergeben. Das übernahm Stadtrat Jörg Zetzsche (Freie Wähler) beim ersten Netzwerktag des DRK-Kreisverbandes Leipzig-Land am Mittwoch in Zwenkau. Im Sommer 2018 war der Verein schon einmal an die Öffentlichkeit getreten.

Schreiben an Ministerpräsident über Unzufriedenheit

„Die Oberschule in Regis-Breitingen besteht im September 2019 seit 50 Jahren“, heißt es jetzt im Brief. „Das sollte eigentlich ein Anlass zu einer großen Feier sein. Allerdings macht sich in der Stadt eher Unzufriedenheit breit.“ Die Schule sei sehr lange von der Schließung bedroht und unter Beobachtungsstatus gewesen. „Der Reparaturstau an der Schule ist nun so groß, dass eine Renovierung teurer werden würde als ein Neubau. Beides kann von einer Stadt mit 4000 Einwohnern und der derzeitigen Förderquote von 40 bis 60 Prozent nicht allein bewältigt werden.“ Die Oberschule werde im Landkreis benötigt, aber die Kommune werde mit dieser Aufgabe alleingelassen. Das führe zu erheblichem Unmut in der Bevölkerung, „und es werden wieder die Stimmen lauter, die eine Schließung der Schule fordern“.

Einladung zu Dialog und Festverstaltung

Der Vereinsvorstand lädt deshalb den Ministerpräsidenten ein, die Schule kennenzulernen und „sich im Dialog mit unseren Vereinsmitgliedern, Stadträten und interessierten Bürgern über die Sorgen und Nöte zu unterhalten“. Außerdem würde sich das Gremium freuen, Michael Kretschmer zur Festveranstaltung „50 Jahre Oberschule“ am 27. August begrüßen zu können.“

Zeit drängt auch wegen Landtagswahl

Stadtrat Zetzsche, dessen neuer Abgeordnetenkollege Mario Fritzsche ist, nutzte in Zwenkau die Gelegenheit bei der Handschlagbegrüßung, den Regierungschef auf die Problematik anzusprechen. Der habe zugesagt, sich den Brief anzuschauen und Antwort zu geben. „Für uns war hier die Wahrscheinlichkeit dafür höher, als wenn das Schreiben im Vorzimmer versandet“, sagte Zetzsche. Er findet, dass die Zeit nicht nur wegen der Sanierungsbedürftigkeit der Oberschule drängt. Zudem könnte die Landtagswahl am 1. September völlig neue Konstellationen für die Regierungsbildung bringen und vielleicht gar zu „Lähmungserscheinungen“ führen. „Je eher wir etwas erreichen, umso besser.“

Regis-Breitingen benötigt Hilfe für Oberschule

Nach Untersuchungen im Auftrag der Stadt würden eine Oberschulneubau elf Millionen und eine Sanierung 13 Millionen Euro kosten. Trotz aktueller Förderquote zu viel für die Kommune, sodass sie, wie der Förderverein vermutet, „sich überschulden und damit andere freiwillige Aufgaben (Freibad, Sportplatz, Turnhalle etc.) einstellen oder stark reduzieren“ müsste. Versuche, eine Nachbarkommune einzubinden – Borna oder Neukieritzsch –, zeigen derzeit auch keinen Erfolg.

Von Olaf Krenz