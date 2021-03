Förderverein will Kirchturm in Kitzen sanieren

Pegau/Kitzen

Zum Abschluss der Kirchensanierung war ein großes Fest geplant. Im September 2020, passend zum Tag des offenen Denkmals. Mit Musik und Besichtigungen, Kaffee, Kuchen und guten Gesprächen. Doch die Corona-Krise ließ die lange geplante Veranstaltung platzen. „Verschoben ist nicht aufgehoben“, sagt Ingrid Riedel, die Vorsitzende des Fördervereins Kreuzkirche St. Nikolai in Kitzen, „aber ein Nachfolgetermin ist im Moment leider nicht vorgesehen.“

1,5 Millionen Euro in zehn Jahren verbaut

Mehr als zehn Jahre waren sie und ihr Mann Siegwald Bielesch die führenden Köpfe bei der Kirchensanierung, sie kümmerten sich um Fördermittel, organisierten Arbeitseinsätze und Benefizveranstaltungen, riefen die Veranstaltungsreihe „Kitzener Kultursonntag“ ins Leben und hielten den Motor insgesamt am Laufen. 1,5 Millionen Euro sind während der Baudekade in die Kirche geflossen, davon 1,2 Millionen Euro Fördermittel der EU, des Bundes, des Freistaates Sachsen und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sowie 300 000 Euro mit Hilfe von Eigenkapital, Spenden und Eigenleistungen. „Es ist ein beruhigendes Gefühl, wenn man nach zehn Jahren sagen kann: Wir haben es wirklich geschafft“, freut sich Ingrid Riedel über das Ergebnis. Die 920 Jahre alte Kirche Sankt Nikolai ist nun innen wie außen ein Schmuckstück geworden. 2010 hatte sie der Förderverein für einen symbolischen Euro vom Freistaat Sachsen gekauft.

Gute Handwerker und Restauratoren an der Seite

Von baulichen Überraschungen blieben die Kitzener während der Sanierung weitgehend verschont. Lediglich der Dachstuhl war lange Zeit ihr größtes Sorgenkind. „Aber wir hatten immer gute Handwerker, Restauratoren, Statiker und Architekten an der Seite und haben viel Unterstützung von der Denkmalpflege bekommen“, sagt Ingrid Riedel. „Dadurch wurde jede Maßnahme gut vorbereitet und es gab keine bösen Überraschungen.“

Ingrid Riedel erhielt hier von Staatssekretär Günther Schneider einen Fördermittelbescheid über 30 700 Euro. Quelle: Förderverein

Video und Broschüre über Sankt Nikolai

All die Mühen, Anstrengungen, Sorgen als auch das Ergebnis sind nun in einem 35-minütigen Imagefilm festgehalten. Dieser besteht aus drei Teilen - Architektur, Sanierung und touristische Werbung – und wird nun zum Kauf angeboten. Produziert wurde er von der in Kitzen ansässigen Firma Videoproduktion Deutschland, finanziert über Leader-Fördermittel. Parallel dazu gab der Förderverein die Broschüre „Wir lassen die Kirche im Dorf“ in einer Erstauflage von 200 Exemplaren heraus. Sowohl das Titelbild als auch Satz und Layout stammen von Sebastian Schröder, Designer und Art Director in Hamburg – und Fördervereinsmitglied der ersten Stunde.

Auf mehr als 30 Hochglanzseiten wird der Bogen von der historischen und baulichen Bedeutung Sankt Nikolais bis zur touristischen Aufwertung geschlagen. „Wir möchten unsere Kirche verstärkt für den Tourismus im Neuseenland nutzen, Führungen anbieten und sie in die Neuseenwanderung mit einbinden“, blickt Ingrid Riedel voraus. In der Broschüre schreibt sie: „Wenn uns jemand fragen würde, ob wir all das nochmal machen würden, wäre unsere Antwort aus vollstem Herzen: ja.“

Zum Ende der Sanierungsarbeiten an der Kreuzkirche Kitzen hat der Förderverein diese Broschüre herausgegeben. Quelle: Kathrin Haase

Turmsanierung ins Auge gefasst

Das nächste Projekt ist aber bereits in Sichtweite: die Sanierung des rund 65 Meter hohen Kirchturms. Derzeit laufen die Untersuchungen hinsichtlich Statik und Holzschutztechnik, parallel dazu werden Angebote zu den Gewerken sowie die denkmalschutzrechtliche Genehmigung eingeholt. „Das beschäftigt uns die nächsten fünf, sechs Monate“, erklärt die Vorsitzende des 55 Mitglieder zählenden Fördervereins. Der Investitionsbedarf beläuft sich auf rund 250 000 Euro.

Bis alles im richtigen Topf ist, wo es kocht, plant der Förderverein wieder seine beliebten Kitzener Kultursonntage. Vorgesehen sind – sobald es die Corona-Bestimmungen zulassen – Konzerte mit dem Leipziger Symphonieorchester, Chorauftritte sowie ein Gastspiel von Mila Thieme, einer in Deutschland lebende Russin, die seit einigen Jahren mit ihrem Mann, einem Unternehmer, in Bad Lausick wohnt.

Von Kathrin Haase