Landkreis Leipzig/Groitzsch

Was kommt nach der Braunkohle? Um diese Frage und die Strukturentwicklung in Mitteldeutschland dreht sich ein Dialogforum, zu dem der Revierbeauftragte des Landes, Stephan Rohde, Landrat Henry Graichen ( CDU) und der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) am 22. Mai einladen. Die Veranstaltung findet ab 19 Uhr (Einlass 18.15 Uhr) im Gasthof Großpriesligk, Cöllnitzer Straße 14, im Groitzscher Ortsteil Großpriesligk statt.

Leipzig soll Drehscheibe für Digitalisierung der Energiewende werden

Nach einer Begrüßung durch den Gastgeber informiert der Beauftragte des Freistaates über die Ergebnisse der Kohlekommission und den Umsetzungsprozess des Bundes. Im Anschluss geht es um Beispiele für Strukturentwicklung in der Region. Zu diesem Punkt spricht unter anderem Matthew McDermott, Vertreter des „Smart Infrastructure Hub“ Leipzig. Im Rahmen des von der Bundesregierung geförderten Projektes soll Leipzig zur Drehscheibe für die Digitalisierung der Energiewende werden.

Thema automatisiertes Fahren im öffentlichen Nahverkehr

Herausforderungen der Digitalisierung widmet sich ebenso Claus Baderschneider von der Initiative „ Chappe Institute“. Ulf Middelberg, Chef der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB), geht auf das Thema automatisiertes Fahren im öffentlichen Nahverkehr ein. Auskunft zum Stand der Fördermaßnahmen „Unternehmen Revier“ und „Innovationsregion Mitteldeutschland“ gibt schließlich Jörn-Heinrich Tobaben, Geschäftsführer der Metropolregion. Eine anschließende Diskussion mit den Bürgern ist ebenfalls geplant. Moderiert wird der Abend von Gerd Edler.

Von lvz