Fragezeichen zum Umgang mit Hygienekonzepten im Kreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Die Informationen kamen erst langsam. Dann mit einem Ruck. Ein Großteil der Betriebe und Institutionen im Landkreis Leipzig dürfen seit Freitag wieder öffnen – unter Einhaltung der sächsischen Corona-Schutz-Verordnung. Manch ein Betrieb braucht zusätzlich ein Hygienekonzept – je nach Branche sind die genehmigungspflichtig. Aber wer braucht welches Konzept? Wer genehmigt das? Noch bis zum Donnerstag war die Verwirrung auch in den Behörden groß.

Manche Regelungen sind kaum umsetzbar

Als Grundfahrplan für die Wiedereröffnungen dienen die allgemeinen Regelungen sowie die Ansätze der Dachverbände. Ein Freibadbetreiber aus dem Landkreis, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, findet die jedoch schwer umsetzbar. Theoretisch könne er öffnen. Nur das Wasser fehlt in den Becken. Doch: Öffne er unter den bekannten Regelungen, würde er kaum dieses Jahr aufmachen. Zu groß sei der Aufwand. Unter anderem müsse er die Toiletten nach jedem Besuch desinfizieren, Gruppenumkleiden geschlossen halten. Besonders die Maskenpflicht habe für ihn im Bad wenig Sinn. Wer aus dem Wasser komme, der könne die nicht problemlos tragen. An die ganz heißen Tage, wenn das Bad voll ist, möchte er gar nicht denken. Einige hundert Gäste könne er managen, dafür lohne sich jedoch der Betrieb nicht.

Anzeige

Öffnen erlaubt – mit Konzept

Auch Udo Kretzschmar vom Kulturhaus Schweizergarten in Wurzen hatte bis zum Donnerstag noch keine, für ihn gültigen, Vorgaben. Öffnen darf er – mit genehmigten Hygienekonzept. Was konkret drin stehen soll, weiß er bis dahin nicht. Er sieht das aber entspannt. „Wir werden auf jeden Fall nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Auch unser Hygienekonzept werden wir vorlegen“, erklärt er. Es sei zwar alles ein bisschen wirr, sagt Kretzschmar, dennoch mache er sich nicht verrückt. Eine Grundkonzept habe er schon. Der Stadtrat tagte während der Coronakrise in seinen Räumlichkeiten – mit Abstand und unter Einhaltung der gängigen Regelungen.

Weitere LVZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Anordnungen kommen spät

Antworten, wer welche Maßnahmen zu treffen habe, sollten vom Freistaat kommen. Der Informationsfluss dazu blieb zunächst spärlich. „Die Hygieneverordnungen machen nicht wir, sondern das Land“, erklärt Brigitte Laux, Pressesprecherin im Landratsamt des Kreises. „Auf die warten wir jedoch selber noch.“ Der Landkreis muss die Konzepte genehmigen. Weil die Hygienevorschriften in den einzelnen Branchen unterschiedlich sind, werde abgewartet. Die Anweisungen kamen schließlich. Am Donnerstagnachmittag, gültig ab dem nächsten Tag und vorerst bis zum fünften Juni.

Zum Thema:

Grundregeln bleiben bestehen

Doch: Manches hätte schon vorab geklärt werden können. Dafür bietet sowohl der Landkreis mit dem Bürgertelefon als auch der Freistaat unter seiner Corona-Hotline Hilfe. Wer die Hotline wählt, braucht jedoch viel Geduld: Es gibt eine Warteschleife. Laux verweist daher zusätzlich auf die Interessen- und Dachverbände der Branchen, wie die Dehoga für die Gastronomie oder der IHK. „Manches ist auch allgemein bekannt“, erklärt sie. „Die Einhaltung des Mindestabstandes zum Beispiel.“

Lesen Sie auch:

Kontrollen sind stichprobenartig

Beim Gesundheitsamt des Landkreises wurden derweil, im Zuge der Corona-Krise, weitere Kapazitäten geschaffen. Das Amt alleine könne nicht alles abarbeiten. „Mitarbeiter aus ähnlichen Bereichen, wie zum Beispiel der Lebensmittelkontrolle, helfen mit“, so Laux. Dabei geht es auch um die Genehmigung und die Kontrolle der Einhaltung der entwickelten Konzepte. Wer sich nicht an Auflagen hält, muss mit Bußgeldern rechnen. Zusätzlich wird es Kontrollen es geben. Stichprobenartig und anlassbezogen.

Kann das so funktionieren? Es ruft nach Lockerung in Sachsen. Die Infektionszahlen werden kleiner, Normalität ist gewünscht. Die wird noch auf sich warten lassen. Immerhin: Seit Freitag darf man in Sachsen Essen gehen. Theater und Kinobesuche sind auch wieder möglich. Das Problem: Wer nach Öffnung ruft, sollte dafür auch einen Plan haben. Die Regierung des Freistaates rief Öffnung – nur scheinbar ohne Plan. Ladenbesitzer, Kulturschaffende, Gastronomie: Sie alle wussten wenig. Konkrete Hygienevorschriften ließen auf sich warten. Und sogar der Landkreis, dessen Gesundheitsanmt die zuständige Behörde für die Genehmigung der Hygienekonzepte ist, hing in der Luft. Corona ist eine Ausnahmesituation, dass da nicht immer alles glatt laufen kann ist nur normal. Die Kommunikation ist aber verbesserungsfähig. Wer schnell öffnen möchte – oder muss – hatte kaum Zeit, alle Regelungen umzusetzen. Das könnte bei vielen der Fall sein. Nach rund zwei Monaten mit geschlossenen Türen müssen die Einnahmen jetzt wieder kommen, finanzielle Hilfen und Ersparnisse schrumpfen weiter. Das die genehmigungspflichtigen Konzepte vom Landkreis schnell abgearbeitet werden, bleibt daher zu hoffen und wäre wünschenswert für alle. Genauso wie die Einhaltung derer. Schade nur, dass die Anleitungen vom Freistaat spät kamen. Und dann bleibt noch die Frage: Wer zahlt eigentlich für Spuckschutz, Desinfektionsmittel und Co.? Kontakt: v.gregor@lvz.de

Von Vanessa Gregor